ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب بمصر اليوم

الشارقة - اميمة ياسر - شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية ارتفاعًا ملحوظًا خلال منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 28 مايو 2025، حيث صعد الجرام بنحو 25 جنيهًا مقارنة بمستوى الأسعار في بداية اليوم، وفق ما صرح به نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب السابق.



أسعار الذهب في السوق المحلية:

عيار 14: 3093 جنيهًا للجرام

عيار 18: 3977 جنيهًا للجرام

عيار 21: 4640 جنيهًا للجرام

عيار 24: 5303 جنيهات للجرام

الجنيه الذهب:

37120 جنيهًا (وقد يختلف السعر حسب المصنعية والتاجر)

أسعار السبائك:

سبيكة 10 جرامات: 53030 جنيهًا

سبيكة 50 جرامًا: 265150 جنيهًا

أونصة الذهب (31.1 جرام): 164923 جنيهًا

السعر العالمي:

ارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.64%، ليسجل حوالي 3322 دولارًا للأونصة، بحسب بيانات وكالة بلومبرج.