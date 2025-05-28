شكرا لقرائتكم خبر عن إدراج أكبر صندوق استثمار عقاري مدرج في سوق دبي المالي والان مع تفاصيل الخبر

أعلن سوق دبي المالي اليوم عن إدراج مساكن دبي ريت، وهو صندوق استثمار عقاري مغلق ومدر للدخل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويُعد من أكبر مالكي ومشغّلي العقارات السكنية في دبي، ويتم تداول وحداته.

يمثّل إدراج مساكن دبي ريت في سوق دبي المالي محطة بارزة في مسيرة الأسواق المالية بإمارة دبي، إذ يُعد أول صندوق استثمار عقاري متخصص في قطاع إدارة وتأجير الأصول السكنية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وأكبر صندوق من نوعه في المنطقة، ويدير 35,700 وحدة سكنية، كما يعد الإدراج الأول من نوعه بموجب الإطار التنظيمي المُحدَّث في دولة الإمارات، وأول إدراج في سوق دبي المالي لعام 2025، مما يعزز مكانة دبي كوجهة نابضة بالفرص الاستثمارية المتنوعة.

ونجح الطرح العام الأولي لمساكن دبي ريت في جمع 2,145 مليون درهم (584 مليون دولار أمريكي)، وسط إقبال واسع واستثنائي من جانب المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين، مما يعكس الثقة القوية في سوق العقارات السكنية العقارات المستقر والمزدهر في دبي.

وتمت تغطية وحدات الصندوق البالغة 1.95 مليار وحدة بالكامل خلال دقائق من فتح باب الاكتتاب، مما أدى إلى تحديد السعر النهائي عند الحد الأعلى للنطاق السعري البالغ 1.10 درهم لكل وحدة، ويبدأ الصندوق تداولاته بقيمة سوقية تبلغ 14.3 مليار درهم (3.9 مليار دولار أمريكي)، مع عائد توزيعات نقدية إجمالي متوقّع بنسبة 7.7% لعام 2025.

واستجابةً للطلب الاستثنائي من جميع الفئات المشاركة في الطرح، قررت شركة دي اتش ايه ام لإدارة صناديق الاستثمار العقاري ش.ذ.م.م. (مدير الصندوق) زيادة حجم الطرح من 12.5% إلى 15.0% من إجمالي رأس المال المصدر لوحدات الصندوق. وقد بلغ الطلب الإجمالي أكثر من 56 مليار درهم (15 مليار دولار أمريكي) متجاوزاً القيمة المستهدفة للاكتتاب بواقع 26 مرة، وبعد الإدراج، تحتفظ شركة دي اتش إيه إم للاستثمارات ش.ذ.م.م (مالك الوحدات البائع)، وهي شركة تابعة لدبي القابضة، بحصة أغلبية نسبتها 85% في الصندوق.

ويهدف الصندوق إلى منح المستثمرين فرصة للوصول بسهولة وبتكلفة أقل إلى محفظة عقارية سكنية عالية الجودة موزعة في مختلف أنحاء دبي وتدرّ دخلاً مستقراً ومنتظماً، ليستفيدوا من زخم النمو الذي يشهده قطاع العقارات في الإمارة بدون الاضطرار للتعامل مع تعقيدات التملك المباشر، بما يتماشى مع التزام دولة الإمارات بتطوير أسواق مالية شاملة ومتنوعة.

وبهذه المناسبة، قال معالي هلال سعيد المري، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي: "يشكل الإدراج الناجح لصندوق مساكن دبي ريت في سوق دبي المالي دليلاً ملموساً على التزامنا وجهودنا المستمرة لتوسيع نطاق الوصول إلى فئات أصول متنوعة تلبي التطلعات والأولويات الاقتصادية لإمارة دبي، ويدل هذا الإدراج على التطوّر المستمر في أسواقنا المالية، وثقة المستثمرين المتزايدة برؤيتنا وتوجهنا الاستراتيجي.وعملاً بتوجيهات سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نواصل مساعينا الرامية إلى تعزيز نمو وتنوّع الأسواق المالية وإطلاق مسارات استثمارية متنوعة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية."

ويعزز هذا الزخم القوي مكانة سوق دبي المالي كمنصة حيوية ومرنة لأسواق المال، حيث بلغ إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة في السوق نحو 962.7 مليار درهم، كما سجل السوق أعلى متوسط يومي لقيمة التداول في غضون عشر سنوات، بزيادة قدرها 58% مقارنة بالعام الماضي، ويعكس هذا الأداء استمرار إقبال وتفاعل المستثمرين، وزيادة أحجام التداول، وتدفق رؤوس الأموال، رغم التحديات العالمية التي أثرت على معنويات المستثمرين في الأسواق الأخرى.

فيما يتعلق بالطرح، سيقوم مالك الوحدات البائع بتخصيص متحصلات بيع ما يصل إلى 243,750,000 وحدة لشركة "إكس كيوب ليميتد ذ.م.م" (xCube)، والتي عيّنها مدير الصندوق كمدير استقرار سعري معتمد من سوق دبي المالي، ويجوز استخدام هذه العائدات، ضمن حدود القوانين المعمول بها، بما في ذلك قواعد التداول في سوق دبي المالي، للدخول في صفقات الاستقرار السعري في السوق، ولن يكون لأيٍّ من البنوك، أو مديريها أو مسؤوليها أو موظفيها أو وكلائها أو الشركات التابعة لها أي دورٍ أو مسؤولية أو فائدة من هذه الصفقات، وستتولى شركة "إكس كيوب ليميتد ذ.م.م" (xCube) وحدها مسؤولية تنفيذ صفقات الاستقرار السعري.