البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات المتعاملين الأجانب

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واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات بلغت 3 مليارات جنيه خلال 3 ساعات.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 32544 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 40632 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 14612 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 9516 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 12975 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 3349 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.01% ليصل إلى مستوى 13191 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: أكتوبر فارما، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، ووثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقاري، وبريميم هيلثكير جروب، والمصرية لنظم التعليم الحديثة.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ اشترى داخليين بشركة بالم هيلز للتعمير عدد 3.1 مليون سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بداخليين بشركة رواد السياحة-الرواد عدد 429.5 ألف سهم، كما اشترى نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بالبنك المصري الخليجي، وكونتكت المالية القابضة عدد 7002 سهم، 200 ألف سهم، على التوالي.

فيما باعت مجموعة مرتبطة بداخليين بشركتي رواد السياحة-الرواد، وهيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية عدد 26.5 ألف سهم، 45 ألف سهم، على التوالي، وباع داخليين بشركات أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، والشرقية الوطنية للأمن الغذائي، والعربية لحليج الأقطان، ومصر لصناعة الكيماويات، والبنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، وبالم هيلز للتعمير، وجي بي كوربوريشن، ومجموعة أي أف جي القابضة، عدد 250 ألف سهم، 2852 سهم، 15 ألف سهم، 1000 سهم، 19.5 ألف سهم، 413.3 ألف سهم، 597.7 ألف سهم، 1.9 مليون سهم، 448.2 ألف سهم، على الترتيب.

أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، ففي قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية، حققت شركة أوراسكوم كونستراكشون بي ال سي، إيرادات بلغت 847.6 مليون دولار خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس عام 2025، مقابل 766.3 مليون دولار خلال الربع المماثل من عام 2024 بنسبة نمو 10.6%، وبلغ صافي الربح 27.1 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2025 مقابل 49.8 مليون دولار بنسبة انخفاض 45.6%.

وفي قطاع مواد البناء، حققت شركة مصر بني سويف للأسمنت، مبيعات بلغت 1.578 مليار جنيه خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس عام 2025 مقابل 3.94 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2024، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 574 مليون جنيه مقارنة مع أرباح 833.2 مليون جنيه.

وفي قطاع السياحة، حققت شركة عبر المحيطات للسياحة، إيرادات بلغت 10.5 مليون جنيه خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس عام 2025 مقابل 5.9 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2024، بنسبة نمو 77.29%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 3.7 مليون جنيه مقارنة مع أرباح 2.7 مليون جنيه، بنسبة نمو 36.41%.

في سياق آخر أعلنت شركة ابن سينا فارما، عن موافقة مجلس الإدارة على اعتماد التقرير المالي والفني للمقيم العقاري ولمقيم الآلات لأرض ومبنى وآلات مستشفى الشروق التخصصي، وبلغت القيمة وفقًا للدراسة 611.6 مليون جنيه، والموافقة على توقيع اتفاق مع أحد المستثمرين أن يحل محل شركة ابن سينا فارما في عقود التأجير التمويلي وملحقاته الخاصة بأرض ومبنى وآلات مستشفى الشروق مقابل 670 مليون جنيه، وذلك تنفيذًا لسياسة مجلس الإدارة بإتاحة الأصول غير الاستراتيجية للبيع، وتخفيض تكلفة التأجير التمويلي للأصل من فوائد وإهلاكات بما له من آثار إيجابية على ربحية الشركة.

فيما أعلنت شركة جهينة للصناعات الغذائية، عن توقيع قرض متوسط الأجل بقيمتي 31.6 مليون دور و255 مليون جنيه بإجمالي مبلغ يعادل نحو 1.9 مليار جنيه، على أن يتم سداده على 6 سنوات، وسيستخدم هذا القرض في تمويل شراء خط إنتاج جديد للحمضيات.