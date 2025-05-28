شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر الجنيه الاسترلينى اليوم الأربعاء 28-5-2025 بمنتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمينالأربعاء، 28 مايو 2025 12:52 م
استقر سعر الجنيه الإسترليني تعاملاته أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة بالسوق المصرى منتصف اليوم الاربعاء 28-5-2025 ليسجل فى البنك المركزي 67.35 جنيه للشراء، و67.53 جنيه للبيع، وسجل فى البنك الأهلى 66.96 جنيه للشراء، و67.42 جنيه للبيع.
وينشر ”الخليج 365”، آخر تحديث لسعر الجنيه الاسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، ويتم عمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها ،ما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة بسع الجنيه الإسترليني
سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى
وسجل سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك كالتالى:
66.96 جنيه للشراء.
67.42 جنيه للبيع.
66.98 جنيه للشراء.
67.42 جنيه للبيع.
66.95 جنيه للشراء.
67.37 جنيه للبيع.
67.01 جنيه للشراء.
67.40 جنيه للبيع.
66.97 جنيه للشراء.
67.40 جنيه للبيع.
67.04 جنيه للشراء.
67.46 جنيه للبيع.
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