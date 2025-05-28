شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الاربعاء 28 مايو 2025 فى الكويت.. عيار 21 بـ28.525 دينار والان مع تفاصيل الخبر

سجلت أسعار الذهب اليوم فى الكويت انخفاضا طفيفا، حيث سجل عيار 24 سعر32.600 دينار، مقارنة بـ 32.575 سعر أمس ويترقب المستثمرون في الكويت توجهات أسعار الذهب اليوم، في ظل تأثير التغيرات الاقتصادية العالمية على حركة الأسواق المحلية، متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية.

سعر الذهب اليوم فى الكويت:

-عيار 24 سجل 32.600 دينار

-عيار 22 سجل 29.875 دينار

-عيار 21 سجل 28.525 دينار

-عيار 18 سجل 24.450 دينار

-عيار 14 سجل 19.025 دينار

-عيار 12 سجل 16.300 دينار

- الاونصة 1013.750 دينار

- الجنيه الذهب 228.150 دينار

- الأونصة بالدولار 3302.51 دولار



وارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، مع إقبال بعض المستثمرين على الشراء بعد انخفاض الأسعار، إلا أن المكاسب بقيت محدودة نتيجة تراجع التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ويترقب السوق الآن صدور تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية (PCE) في الولايات المتحدة للحصول على مؤشرات بشأن توجهات أسعار الفائدة المستقبلية.