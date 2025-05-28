سعر الدولار اليوم الأربعاء يواصل تراجعه أمام الجنيه فى بداية التعاملات

وسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء، فى البنك الاهلي 49.76 جنيه للشراء 49.86 جنيه البيع، فى بنك مصر 49.76 جنيه للشراء 49.86 جنيه البيع وفي بنك القاهرة سجل 49.76 جنيه للشراء 49.86 جنيه البيع كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 49.76 جنيه للشراء 49.86 جنيه البيع.

محمد يوسف

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