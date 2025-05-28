الاقتصاد

سعر الدولار اليوم الأربعاء يواصل تراجعه أمام الجنيه فى بداية التعاملات

0 نشر
0 تبليغ

سعر الدولار اليوم الأربعاء يواصل تراجعه أمام الجنيه فى بداية التعاملات

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الأربعاء يواصل تراجعه أمام الجنيه فى بداية التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت رحمه رمضان

الأربعاء، 28 مايو 2025 10:01 ص

واصل سعر الدولار اليوم الأربعاء 28-5-2025 تراجعه أمام الجنيه المصري فى بداية التعاملات بالبنوك المصرية، وسجل بالبنك المركزي 49.73 جنيه للشراء و49.85 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء، فى البنك الاهلي 49.76 جنيه للشراء 49.86 جنيه البيع، فى  بنك مصر 49.76 جنيه للشراء 49.86 جنيه البيع وفي بنك القاهرة سجل 49.76 جنيه للشراء 49.86 جنيه البيع  كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 49.76 جنيه للشراء 49.86 جنيه البيع.

وسجل سعر الدولار فى بداية التعاملات بالبنوك المصرية كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.76 جنيه للشراء.
49.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49.76 جنيه للشراء.
49.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.76 جنيه للشراء.
49.86 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

49.76 جنيه للشراء.
49.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.76 جنيه للشراء.
49.86 جنيه للبيع.

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements