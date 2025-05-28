شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 28 مايو 2025 فى البحرين عيار 24 بـ39.800 دينار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في البحرين اليوم تغيرات جديدة، وسط تقلبات الأسواق العالمية وحركة العرض والطلب المحلية ، وسجل سعر 24 سعر39.800 دينار وفي هذا التقرير، نقدم لكم تفاصيل الأسعار المحدثة لكل العيارات، بالإضافة إلى العوامل المؤثرة في حركة السوق.



أسعار الذهب في البحرين



عيار 24 سجل 39.800 دينار

عيار 22 سجل 36.475 دينار

عيار 21 سجل 34.825 دينار

عيار 18 سجل 29.850 دينار

عيار 14 سجل 23.200 دينار

عيار 12 سجل 19.900 دينار

الاونصة 1237.575 دينار

الجنيه الذهب 278.525 دينار

الأونصة بالدولار 3291.42 دولار

ومع بلوغ أسعار الذهب مؤخرًا مستوى قياسيًا جديدًا، فإن الاتجاه الصعودي لا يزال قائمًا، وقد يظل الذهب مدعومًا طالما استمرت حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الأمريكية.

وانخفضت أسعار الذهب امس الثلاثاء، مع تعافى الدولار الأمريكى بعض الشيء من خسائره السابقة، و لا تزال المخاوف بشأن الوضع المالي للولايات المتحدة قائمة، إلى جانب ترقب المستثمرين لبيانات اقتصادية مهمة، مما يدفعهم للتريث في اتخاذ قراراتهم بشأن اتجاه أسعار الفائدة.