الاحصاء: بلغ العمر المتوقع عند الميلاد للإناث في مصر الى 74.4 سنة عام 2025

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القاهرة - سامية سيد - أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء بياناً صحفياً وذلك بمناسبة اليوم العالمي "من أجل تنمية صحة المرأة" حيث تقوم دول العالم المختلفة باستعراض الوضع الصحي الراهن للمرأة، وقد بدأ الاحتفال بهذا اليوم بمناسبة اجتماع أعضاء الشبكة العالمية للمرأة من أجل الحقوق الإنـجابية في كوستـاريكا عام 1987 والذي تم فيه تحديد 28 مايو يوماً عالمياً من أجل تنمية صحة المرأة.

وفى إطار اهتمام الدولة المصرية بقضايا المرأة وتقديراً لدورها الحيوي في بناء المجتمع، يأتي الاحتفال بصحة المرأة المصرية ليعكس التزام القيادة السياسية بتحسين جودة حياة المرأة وتوفير الرعاية الصحية الشاملة لها.

وأولى فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اهتماماً خاصاً بصحة المرأة ، وقد تجسد هذا الاهتمام في إطلاق عدد من المبادرات الرئاسية غير المسبوقة.

وتأتى هذه الجهود في إطار رؤية الدولة المصرية 2030، التي تضع في أولوياتها تمكين المرأة وضمان حقها في خدمات صحية متكاملة تلبي احتياجاتها في مختلف مراحل حياتها.

ومن أهم المؤشرات وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر ما يلى

العمر المتوقع عند الميلاد للإناث*

ارتفع العمر المتوقع عند الميلاد للإناث من 73.4 سنة عام 2022 إلى 74.4 سنة عام 2025 بناءً على أخر بيان من الإسقاطات السكانية.

* توقع البقاء هو المتوسط التقديري لعدد السنوات التي يتوقع أن يعيشها الفرد.

معدل الإنـجاب الكلي لعام 2024

بلغ معدل الإنـجاب الكلى 2.41 طفل لكل سيدة عام 2024 مقابل 2.85 طفل لكل سيدة عام 2021 وفقاً لبيانات الإدارة العامة لبحوث الخصوبة وتقديرات السكان، وهو عباره عن متوسط عدد الأطفال التي تنجبهم السيدة خلال الفترة العمرية (15-49 سنة).

وفقاً لبيانات المسح الصحى للأسرة المصرية 2021

ارتفاع نسب السيدات المتزوجات اللأتى يستخدمن وسائل تنظيم الأسرة حالياً لتصل إلى 66.4٪ مقارنةً بعام 2014 التى كانت 58.5٪ .

71.4% نسب إستخدام وسائل تنظيم الاسرة في الوجه البحرى ، 70.5% في المحافظات الحضرية ، 59.1% في الوجه القبلى ، 65.3% في محافظات الحدود .

77% من السيدات المتزوجات حاليا في الفئة العمرية (15-49) يعتمدن على إطالة فترة الرضاعة كوسيلة لتنظيم الاسرة.

إرتفاع نسب السيدات اللاتى يستخدمن وسائل تنظيم الاسرة الحديثة لتصل إلى 62.5% مقارنة بعام 2014 التي كانت 56.7% .

54% من السيدات غير مستخدمات وسائل تنظيم الأسرة ينوين الاستخدام في المستقبل، و31% لا ينوين الاستخدام في المستقبل، وتزداد نية الاستخدام في المستقبل بين السيدات اللاتي لديهن (1-3) أطفـال حوالي 60%.



وفيات الإناث (النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات لعام 2023)

نظراً لقيام الدولة بالعديد من المبادرات لتحسين صحة المرأة المصرية فقد تبين انخفاض نسب وفيات الإناث طبقاً لبعض الأمراض على النحو التالي:

أمراض الجهاز الهضمي:

انخفضت نسبة وفيات الإناث بسبب أمراض الجهاز الهضمي إلى أكثر من النصف بين عامي(2017، 2023) حيث كانت 8.9٪ عام 2017 وانخفـضـت إلى 3.7٪ عام 2023.

أمراض الجهاز العصبى:

انخفضت نسبة وفيات الإناث بسبب أمراض الجهاز العصبى من 1.0 ٪ عام 2017 إلى 0.5٪ عام 2023.

أهم المبادرات الرئاسية الحديثة الخاصة بصحة المرأة المصرية:

مبادرة "دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدى" (حتى 22 إبريل 2025):

- بلغ عدد السيدات (فوق الـ 18 عام) والمستفيدات من المبادرة نحو 58.9 مليون سيدة بهدف تلقى خدمة الكشف المبكر عن أورام الثدى والتوعية بأهمية الفحص الدورى للثدى .

مبادرة "الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية" (حتى 22 إبريل 2025) :

- بلغ عدد السيدات (فوق 18 عام) والمستفيدات من المبادرة 7.0 مليون سيدة وذلك بهدف الكشف المبكر عن الأورام السرطانية بالإضافة إلى القضاء على سرطان عنق الرحم .

مبادرة "العناية بصحة الأم والجنين" (حتى 22 إبريل 2025):

- بلغ عدد السيدات الحوامل المستفيدات من المبادرة 3.2 مليون سيدة بهدف الكشف المبكر عن الأمراض التي تنتقل من الأم إلى الجنين، مثل فيروس نقص المناعة البشري، والزهري، وفيروس B.

• تم توفير خدمات المبادرة من خلال أكثر من 3,500 وحدة صحية و102 مستشفى، بالإضافة إلى وحدات متنقلة للوصول إلى المناطق النائية. كما تم إنشاء 14 مركزًا تابعًا لوزارة الصحة و14 مركزًا تابعًا للمستشفيات الجامعية.