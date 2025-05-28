شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التخطيط: 150 قرية فى محافظة أسيوط استفادت من مشروعات حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمينالأربعاء، 28 مايو 2025 09:00 ص
ساهمت مبعدة حياة كريمة منذ إطلاقها فى تحسين مستوى معيشة المواطنين فى الريف المصرى من خلال تنفيذ العديد من المشروعات فى مختلف القطاعات.
وعن مشروعات حياة كريمة " في مُحافظة أسيوط (المرحلة الأولى) أوضح تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن عدد المراكز المُستهدفة 6 مراكز تتمثل في (أبنوب– أبو تيج- الفتح- ديروط- ساحل سليم- صدفا)، وعدد القرى المُستهدفة: 150 قرية، بإجمالي عدد السكان المُستفيدين: 2.4 مليون نسمة.
وأشار التقرير إلى أنه تم تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بالمحافظة تصل إلى 464 مشروعًا، بقيمة استثمارات عامة الموجهة للمحافظة بخطة عام 24/2025 تبلغ 10.2 مليار جنيه.
وأشار التقرير إلى التوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة أسيوط بخطة عام 24/2025 حيث تستهدف الخطة توجيه استثمارات بقيمة 2 مليار جنيه لقطاع الإسكان بنسبة 19 %، يليه قطاع التنمية المحلية بقيمة 1,9 مليار جنيه بنسبة 18.5%، وتبلغ استثمارات قطاع النقل 1.3 مليار جنيه بنسبة 12.5%، ويخص قطاع التعليم العالي 1.1 مليار جنيه بنسبة 11%، وقطاع التعليم قبل الجامعي 507 مليون جنيه بنسبة 5%، ويخص قطاع الصحة 366 مليون جنيه بنسبة 3.6%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 3 مليار جنيه بنسبة 30.4%.
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