شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التخطيط: 150 قرية فى محافظة أسيوط استفادت من مشروعات حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

ساهمت مبعدة حياة كريمة منذ إطلاقها فى تحسين مستوى معيشة المواطنين فى الريف المصرى من خلال تنفيذ العديد من المشروعات فى مختلف القطاعات.

وعن مشروعات حياة كريمة " في مُحافظة أسيوط (المرحلة الأولى) أوضح تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن عدد المراكز المُستهدفة 6 مراكز تتمثل في (أبنوب– أبو تيج- الفتح- ديروط- ساحل سليم- صدفا)، وعدد القرى المُستهدفة: 150 قرية، بإجمالي عدد السكان المُستفيدين: 2.4 مليون نسمة.

وأشار التقرير إلى أنه تم تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بالمحافظة تصل إلى 464 مشروعًا، بقيمة استثمارات عامة الموجهة للمحافظة بخطة عام 24/2025 تبلغ 10.2 مليار جنيه.

وأشار التقرير إلى التوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة أسيوط بخطة عام 24/2025 حيث تستهدف الخطة توجيه استثمارات بقيمة 2 مليار جنيه لقطاع الإسكان بنسبة 19 %، يليه قطاع التنمية المحلية بقيمة 1,9 مليار جنيه بنسبة 18.5%، وتبلغ استثمارات قطاع النقل 1.3 مليار جنيه بنسبة 12.5%، ويخص قطاع التعليم العالي 1.1 مليار جنيه بنسبة 11%، وقطاع التعليم قبل الجامعي 507 مليون جنيه بنسبة 5%، ويخص قطاع الصحة 366 مليون جنيه بنسبة 3.6%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 3 مليار جنيه بنسبة 30.4%.