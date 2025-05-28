شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة بلحظة.. سعر الدولار مقابل الجنيه داخل البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدولار استقرار فى التعاملات الأخيره أمام الجنيه المصري بالبنوك المصرية، حيث سجل بالبنك المركزي 49.73 جنيه للشراء و 49.85 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار اليوم الأربعاء ، فى البنك الاهلي عند 49.76 جنيه للشراء 49.86 جنيه البيع ، فى بنك مصر 49.76 جنيه للشراء 49.86 جنيه البيع وفى بنك القاهرة سجل 49.76 جنيه للشراء 49.86 جنيه البيع كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 49.76 جنيه للشراء 49.86 جنيه البيع.

وسجل سعر الدولار بالبنوك المصرية كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.76 جنيه للشراء.

49.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49.76 جنيه للشراء.

49.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.76 جنيه للشراء.

49.86 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

49.76 جنيه للشراء.

49.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.76 جنيه للشراء.

49.86 جنيه للبيع