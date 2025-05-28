شكرا لقرائتكم خبر عن اتبع هذه الخطوات واحصل على أقل فاتورة كهرباء شهرية وأعلى كفاءة للأجهزة والان مع تفاصيل الخبر

خطوات بسيطة يمكن اتباعها خلال أشهر الصيف للحصول على أعلى كفاءة تشغيل للأجهزة الكهربائية مع اقل استهلاك للكهرباء وبالتالى خفض قيمة الفاتورة الشهرية، وفيما يلي بعض النصائح التى تساعد على خفض قيمة فاتورة الكهرباء:

أولا: سخان المياه الكهربائى

عدم ترك فيشة السخان فى الكهرباء فى حالة عدم استخدامه، لانه يستهلك الكهرباء بعد أن تبرد المياه ويعاود تسخنيها مرة أخرى تلقائيا، ومن الأفضل أن تشغيله قبل ربع ساعة من الاستخدام وفصله بعد الإنتهاء مباشرة.

ثانيا: المكواه

يفضل تجميع الملابس وكيها مرة واحدة يوميا لخفض الاستهلاك والبدء بالملابس الثقيلة مثل "الجينز".

ثالثا: غلاية المياه" الكاتيل"

من الأكثر الجهزة استهلاكاً للكهرباء وله أضرار بالغة على الشبكة القومية للكهرباء ويتسبب فى رفع قيمة فواتير الاستهلاك الشهرية بشكل كبير ويعادل استهلاك التكييف فى بعض الأحيان، وينصح بغلى كمية المياه التى يحتاجها المستهلك فقط والحرص على تنظيفه باستمرار

رابعا: التكييف

ينصح بضبط مكيف الهواء على درجة 25 والتأكد من أحكام غلق جميع النوافذ مع وضع مروحة أمامه على وضعية الحركة ويمكنك غلق التكيف لمدة تتراوح من 15 إلى 30 دقيقة نتيجة احتفاظ المروحة بالبرودة.

خامسا: مبرد المياه

ينصح بغلق خاصية التسخين بالمبرد لانها تعادل استهلاك سخان المياه الكهربائى تقريبا، ويجب نزع فيشة جهاز مبرد المياه من المنبع وفي حالة الخروج من المنزل بنزع الفيشة من المنبع.