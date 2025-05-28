شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 28 مايو 2025 فى قطر عيار 24 بـ386.25 ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الذهب تأرجحه في الأسواق العالمية، متأثرًا بالتغيرات في سعر الدولار وسياسات الفائدة العالمية . وفي قطر يلقى الذهب اهتمامًا كبيرًا سواء من قبل المستثمرين أو المقبلين على الزواج، وسجل عيار 24 سعر386.25 ريال

أسعار الذهب اليوم في قطر

عيار 24 سجل 386.25 ريال

عيار 22 سجل 354.00 ريال

عيار 21 سجل 338.00 ريال

عيار 18 سجل 289.50 ريال

عيار 14 سجل 225.25 ريال

عيار 12 سجل 193.00 ريال

الاونصة 12010.50 ريال

الجنيه الذهب 2703.00 ريال

الأونصة بالدولار 3293.90 دولار

وانخفضت أسعار الذهب امس الثلاثاء، مع تعافي الدولار الأمريكي بعض الشيء من خسائره السابقة، و لا تزال المخاوف بشأن الوضع المالي للولايات المتحدة قائمة، إلى جانب ترقب المستثمرين لبيانات اقتصادية مهمة، مما يدفعهم للتريث في اتخاذ قراراتهم بشأن اتجاه أسعار الفائدة.