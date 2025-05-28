شكرا لقرائتكم خبر عن سعر أحدث طرازا سكودا 2025 فى السوق المصرية والان مع تفاصيل الخبر

قامت شركة كيان وكيل العلامة التجارية التشيكية العريقة سكودا بتقديم احدث طرازات الشركة لعام 2025 بالسوق المصرية وإليكم اسعار السيارة سكودا أوكتافيا 2025 وهى كالاتى:

تتوافر سكودا أوكتافيا 2025 فى السوق المصرية بأربعة فئات مختلفة التجهيزات وتبدأ الفئة الأولى من مليون و799 ألف جنيه وسعر الفئة الثانية مليون و999 ألف جنيه و الفئة الثالثة بسعر 2 مليون و199 ألف جنيه.

أما أسعار سكودا كودياك Kodiaq 2025 فى السوق المصرى فتأتى بأربعة فئات مختلفة التجهيزات، يبلغ سعر الفئة الأولى نحو 2 مليون و549 ألف جنيه، وسعر الفئة الثانية 2 مليون و799 ألف جنيه، والفئة الثالثة بسعر 3 مليون و99 ألف جنيه، والفئة الرابعة بسعر 3 مليون و299 ألف جنيه.