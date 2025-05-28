شكرا لقرائتكم خبر عن سعر أحدث طرازا سكودا 2025 فى السوق المصرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ـ أمانى سميرالأربعاء، 28 مايو 2025 07:00 ص
قامت شركة كيان وكيل العلامة التجارية التشيكية العريقة سكودا بتقديم احدث طرازات الشركة لعام 2025 بالسوق المصرية وإليكم اسعار السيارة سكودا أوكتافيا 2025 وهى كالاتى:
تتوافر سكودا أوكتافيا 2025 فى السوق المصرية بأربعة فئات مختلفة التجهيزات وتبدأ الفئة الأولى من مليون و799 ألف جنيه وسعر الفئة الثانية مليون و999 ألف جنيه و الفئة الثالثة بسعر 2 مليون و199 ألف جنيه.
أما أسعار سكودا كودياك Kodiaq 2025 فى السوق المصرى فتأتى بأربعة فئات مختلفة التجهيزات، يبلغ سعر الفئة الأولى نحو 2 مليون و549 ألف جنيه، وسعر الفئة الثانية 2 مليون و799 ألف جنيه، والفئة الثالثة بسعر 3 مليون و99 ألف جنيه، والفئة الرابعة بسعر 3 مليون و299 ألف جنيه.
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