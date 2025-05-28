شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء 27-5-2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدولار استقرار في التعاملات الأخيره أمام الجنيه المصري بالبنوك المصرية ، حيث سجل بالبنك المركزي 49.73 جنيه للشراء و 49.85 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار اليوم الأربعاء، فى البنك الأهلى عند 49.76 جنيه للشراء 49.86 جنيه البيع، فى بنك مصر 49.76 جنيه للشراء 49.86 جنيه البيع وفي بنك القاهرة سجل 49.76 جنيه للشراء 49.86 جنيه البيع كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 49.76 جنيه للشراء 49.86 جنيه البيع .

وسجل سعر الدولار بالبنوك المصرية كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.76 جنيه للشراء.

49.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49.76 جنيه للشراء.

49.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.76 جنيه للشراء.

49.86 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

49.76 جنيه للشراء.

49.86 جنيه للبيع.

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سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.76 جنيه للشراء.

49.86 جنيه للبيع.