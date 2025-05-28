شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 28 مايو 2025 فى الإمارات عيار 18 بـ302.50 درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في السوق المحلية، سجل سعر الذهب فى الامارات استقرارا فى الأسعار حيث سجل جرام الذهب عيار 21 حوالي 353 درهمًا إماراتيًا. ونقدم لكم تفاصيل الأسعار المحدثة لكل العيارات، بالإضافة إلى العوامل المؤثرة في حركة السوق.



سعر الذهب في الامارات



عيار 24 سجل 397.50 درهم

عيار 22 سجل 368.25 درهم

عيار 21 سجل 353.00 درهم

عيار 18 سجل 302.50 درهم

عيار 14 سجل 234.00 درهم

عيار 12 سجل 200.75 درهم

الاونصة 12363.75 درهم

الجنيه الذهب 2824.00 درهم

الأونصة بالدولار 3291.42 دولار



ويعد سعر الذهب في الامارات من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في الإمارات تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وانخفضت أسعار الذهب امس الثلاثاء، مع تعافي الدولار الأمريكي بعض الشيء من خسائره السابقة، ولا تزال المخاوف بشأن الوضع المالي للولايات المتحدة قائمة، إلى جانب ترقب المستثمرين لبيانات اقتصادية مهمة، مما يدفعهم للتريث في اتخاذ قراراتهم بشأن اتجاه أسعار الفائدة.

ومع بلوغ أسعار الذهب مؤخرًا مستوى قياسيًا جديدًا، فإن الاتجاه الصعودى لا يزال قائمًا، وقد يظل الذهب مدعومًا طالما استمرت حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية.