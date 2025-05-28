شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تنعكس مشروعات الخليج العربى على شركات القابضة للتشييد والتعمير؟ والان مع تفاصيل الخبر

تسعى شركات المقاولات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إلى تعزيز تواجدها في الأسواق الخارجية، خاصة في ليبيا والسودان ودول الخليج العربي، بهدف زيادة مواردها المالية وتحسين أوضاعها الاقتصادية.

تأتي هذه الخطوة في إطار توجيهات وزير قطاع الأعمال العام محمد شيمي الذي أكد على أهمية التوسع في تنفيذ مشروعات خارجية لتعزيز المراكز المالية للشركات وزيادة مواردها بشكل كبير.

وتعمل شركة النصر العامة للمقاولات "حسن علام" على تنفيذ مشروعات في العراق والسودان، وتسعى للحصول على مشروعات جديدة في دول الخليج العربي، خاصة في مجال البنية التحتية والمرافق.

كما تنفذ شركة المقاولات المصرية "مختار إبراهيم" مشروعات في سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتستهدف التوسع في مشروعات جديدة في ليبيا ودول الخليج.

ومن جانبه أكد الدكتور هاني سليمان رئيس الشركة القابضة السابق لـ"الخليج 365" أن هذه المشروعات تساهم في توفير فرص عمل للمهندسين والفنيين المصريين، وتعزيز الكفاءات الوطنية، بالإضافة إلى دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير العملة الصعبة، مع رفع قدرات الشركات ورفع اسمها عاليا في كل الدول .

أوضح إن التوسع في تنفيذ مشروعات بالخارج مهم للغاية لتحسين موارد الشركات نفسها وتشغيل العمال، وحل المشكلات المالية لبعض الشركات ، لافتا لاهمية زيادة عمل العمل والبحث عن تمويلات مناسبة لذلك وفق اقتصاديات الشركات نفسها .

ويُذكر أن حجم عمل ثلاث شركات تابعة للقابضة للتشييد خارج مصر بلغ نحو 2.2 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024، حيث حققت شركة المقاولات المصرية "مختار إبراهيم" أعمالًا بقيمة 1.6 مليار جنيه خارج مصر، وحققت 169 مليون جنيه أرباحًا، فيما تستهدف تحقيق حجم عمل يصل إلى 5 مليارات جنيه العام المالي الجاري.

وتُعد هذه الخطوات جزءًا من استراتيجية القابضة للتشييد والتعمير لتعزيز التواجد المصري في الأسواق الخارجية، وتحسين الاقتصاد الوطني من خلال دعم قطاع المقاولات وتوسيع نطاق عمله خارج البلاد.

