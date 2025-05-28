شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار فى البنوك المصرية اليوم الأربعاء 28 -5-2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري فى البنوك العاملة في السوق المصري، فى التعاملات الصباحية اليوم الاربعاء 28-5-2025 .

ويحرص الخليج 365 على نشر سعر الدولار فى البنوك المصرية على مدار اليوم أمام الجنيه المصري لتزويد قرائه بأهم تطورات سعر صرف الدولار،



وسجل سعر الدولار بالبنك المركزي المصري 49.73 جنيه للشراء و49.85 جنيه للبيع، وفى البنك الأهلي 49.76 جنيه للشراء و49.86 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 49.76 جنيه للشراء و49.86 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار فى بعض البنوك المصرية كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.76 جنيه للشراء.

49.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49.76 جنيه للشراء.

49.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.76 جنيه للشراء.

49.86 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

49.76 جنيه للشراء.

49.86 جنيه للبيع.

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سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.76 جنيه للشراء.

49.86 جنيه للبيع.