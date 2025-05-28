شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 28 مايو 2025 فى السعودية عيار 21 بـ348 ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في السعودية اليوم استقرارا نسبيا حيث سجل عيار 24 سعر 397.50 ريال، ويحرص المواطنون والمستثمرون على متابعة تطورات الأسعار، خاصة مع تأثير التغيرات العالمية على السوق المحلية، ويأتى ذلك فى ظل ترقب الأسواق لأى مستجدات قد تؤثر على سعر المعدن الأصفر عالميًا ومحليًا.

سعر الذهب اليوم فى السعودية:

عيار 24 سجل 397.50 ريال

عيار 22 سجل 364.50 ريال

عيار 21 سجل 348.00 ريال

عيار 18 سجل 298.25 ريال

عيار 14 سجل 232.00 ريال

عيار 12 سجل 198.75 ريال

الاونصة 12367.25 ريال

الجنيه الذهب 2783.25 ريال

الأونصة بالدولار 3293.90 دولار

وانخفضت أسعار الذهب امس الثلاثاء، مع تعافي الدولار الأمريكي بعض الشيء من خسائره السابقة، و لا تزال المخاوف بشأن الوضع المالي للولايات المتحدة قائمة، إلى جانب ترقب المستثمرين لبيانات اقتصادية مهمة، مما يدفعهم للتريث في اتخاذ قراراتهم بشأن اتجاه أسعار الفائدة.