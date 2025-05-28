شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القابضة المعدنية: مضاعفة الصادرات وتوطين الصناعة ركيزة نمو الاقتصاد والان مع تفاصيل الخبر

أكد المهندس محمد السعداوي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات المعدنية، أن توطين الصناعة وزيادة الصادرات يمثلان أولوية استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح أن الشركة القابضة حققت صادرات بقيمة 600 مليون دولار خلال العام المالي 2023/2024، منها 400 مليون دولار من شركة مصر للألومنيوم، التي تصدر لأسواق متعددة، خاصة في أفريقيا.

وأشار إلى أن مصر للألومنيوم حققت إيرادات بلغت 21.5 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، وبلغت قيمة صادراتها 14.1 مليار جنيه، ليصل إجمالي الصادرات خلال 18 شهرًا إلى نحو 30 مليار جنيه.

وأكد السعداوي أن الشركة تعمل على تطوير مصانعها، بما في ذلك مشروع إعادة تأهيل المصهر الحالي بتكلفة 250 مليون دولار للحفاظ على الطاقة الإنتاجية البالغة 310 آلاف طن سنويًا حتى عام 2045.

كما أشار إلى الاتفاق مع شركة سكاتك النرويجية لإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 1000 ميجاوات، مما يسهم في تقليل تكلفة الطاقة وتحقيق التوافق مع المعايير البيئية العالمية.

وأكد السعداوي أن هذه الخطوات تأتي في إطار استراتيجية الدولة لزيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، مشددًا على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز القدرة الإنتاجية وتلبية احتياجات السوق المحلي وزيادة التنافسية في الأسواق العالمية.