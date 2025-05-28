شكرا لقرائتكم خبر عن فارو إنرجى تطلب الاستحواذ على 100% من كورال بتروليم هولدينجز والان مع تفاصيل الخبر

أخطرت شركة فارو إنرجى ماركتينج إى جى، المملوكة لشركة فارو إنرجى بى فى "ويُشار إليهما معًا بـ"فارو" جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية برغبتها فى الاستحواذ على التحكم الفردي فى شركة كورال بتروليم هولدينجز إيه بى، التى تملك بشكل غير مباشر شركة بريم إيه بى (ويُشار إليهما معًا بـ "بريم").

وتعمل شركة فارو فى التكرير والخدمات اللوجستية وتسويق المنتجات البترولية، وتعمل في مجالات التكرير، والتوزيع، وتخزين منتجات النفط والغاز، بما في ذلك البنزين والديزل ووقود الطائرات وزيوت التشحيم، كما تقدم الشركة حلولًا في مجال الطاقة المتجددة، وتخضع فارو للتحكم الجماعي من قبل شركة فيتول ريفاينينغ جروب بى فى "فيتول" ومجموعة كارلايل "كارلايل".

وتعمل شركة بريم في مجال تكرير وبيع الوقود وزيوت التدفئة وزيوت التشحيم، بالإضافة لحلول الطاقة المتجددة، والوقود الحيوي والمنتجات المستدامة.

ووافق جهاز حماية المنافسة، على عدد من طلبات التركز الاقتصادي ومن بينها طلب استحواذ شركة جلوبال سي هولدنج إس إيه آر أل على التحكم الفردي في شركة أو إس إم توم إل تى دى، والذي تلقاه الجهاز كاملًا بتاريخ 29 إبريل 2025، والموافقة على الطلب المقدم من شركة يونايتد إنرجي (مينا) ليمتد بشأن استحواذها على جميع أسهم شركة أبكس انترناشونال إنرجي هولدنجز 1، مما يخول لها التحكم الفردي في الشخص المستهدف، والذي تلقاه الجهاز كاملًا بتاريخ 28 أبريل 2025.