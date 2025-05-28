شكرا لقرائتكم خبر عن سجل 49.76 جنيه للشراء.. سعر الدولار اليوم الأربعاء 28 مايو 2025 بالبنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب: مدحت عادل الأربعاء، 28 مايو 2025 02:00 ص

بلغ سعر الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء 28 مايو 2025، فى البنك الأهلي المصري 49.76 جنيه للشراء و49.86 جنيه للبيع، وفقا لآخر تعاملات بنكية مسجلة بالبنوك المصرية. وسجل سعر الدولار بالبنك المركزي المصري 49.73 جنيه للشراء و49.85 جنيه للبيع، ، وفى بنك مصر 49.76 جنيه للشراء و49.86 جنيه للبيع. وجاء سعر الدولار فى بعض البنوك المصرية كالآتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.76 جنيه للشراء.

49.86 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر

49.76 جنيه للشراء.

49.86 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.76 جنيه للشراء.

49.86 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

49.76 جنيه للشراء.

49.86 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.76 جنيه للشراء.

49.86 جنيه للبيع.

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