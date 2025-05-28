شكرا لقرائتكم خبر عن دول الاتحاد الأوروبى بـ56.5%.. أهم الوجهات المستقبلة للغاز المسال من روسيا والان مع تفاصيل الخبر

ذكر تقرير تطورات الغاز الطبيعى المسال والهيدروجين لمنظمة "أوابك "،أنه على الرغم من الدعوات الأوروبية المستمرة لتطبيق حظر على الشحنات الواردة من روسيا.

واستحوذت دول الاتحاد الأوروبي على نحو 56.5% من إجمالي ما صدرته روسيا خلال الربع الأول من عام 2025، ولكن بكميات أقل مقارنة بعام 2024 .

وتابع التقرير الذى أعده المهندس وائل حامد خبير الصناعات الغازية بمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك :"،بينما استحوذت الأسواق الأسيوية على حصة 43.5%، أما تركيا فلم تستقبل أية شحنات، حيث كانت تستقبل من روسيا غالبية الشحنات التي يتم تحميلها من محطة Portovaya ، التي دخلت تحت طائلة العقوبات الأمريكية.