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شكرا لقرائتكم خبر عن دول الاتحاد الأوروبى بـ56.5%.. أهم الوجهات المستقبلة للغاز المسال من روسيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت - مروة الغولالأربعاء، 28 مايو 2025 01:00 ص
ذكر تقرير تطورات الغاز الطبيعى المسال والهيدروجين لمنظمة "أوابك "،أنه على الرغم من الدعوات الأوروبية المستمرة لتطبيق حظر على الشحنات الواردة من روسيا.
واستحوذت دول الاتحاد الأوروبي على نحو 56.5% من إجمالي ما صدرته روسيا خلال الربع الأول من عام 2025، ولكن بكميات أقل مقارنة بعام 2024 .
وتابع التقرير الذى أعده المهندس وائل حامد خبير الصناعات الغازية بمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك :"،بينما استحوذت الأسواق الأسيوية على حصة 43.5%، أما تركيا فلم تستقبل أية شحنات، حيث كانت تستقبل من روسيا غالبية الشحنات التي يتم تحميلها من محطة Portovaya ، التي دخلت تحت طائلة العقوبات الأمريكية.
غاز مسال
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