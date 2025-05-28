شكرا لقرائتكم خبر عن تحركات مفاجئة.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 28 مايو 2025 والان مع تفاصيل الخبر

لا تزال أسعار الذهب في مصر مرتبطة بتحركات الأسواق العالمية، حيث تؤثر أسعار النفط، والسياسات النقدية، وتقلبات العملات الرئيسية في توجهات المستثمرين، و تتابع الأسواق المحلية أسعار الذهب وسط تأثيرات التوترات الجيوسياسية العالمية، والتي تلعب دورًا في تحديد توجهات الطلب على المعدن النفيس، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الاربعاء في مصر.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24: 5260 جنيهًا

عيار 21: 4605 جنيهات

عيار 18: 3947 جنيهًا

عيار14: 3076 جنيها

الجنيه الذهب: 36,840 جنيهًا



وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً