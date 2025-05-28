شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 27-5-2025 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 27-5-2025.

إيقاف تداول 4 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، والعامة للصوامع والتخزين، ومصر الوطنية للصلب-عتاقة، وركاز القابضة للاستثمارات المالية.

البورصة تربح 23 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع، وربح رأس المال السوقي 23 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.281 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.4 مليار ورقة مالية بقيمة 5.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 102.1 ألف عملية لعدد 209 شركات، وسجلت تعاملات المصريين 91.64% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.96%، والعرب على 6.4%، واستحوذت المؤسسات على 26.18% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.81%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 195 مليون جنيه، 397.2 ألف جنيه، 49.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 11.9 مليون جنيه، 181.8 مليون جنيه، 51.4 مليون جنيه، على الترتيب.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 32397 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.46% ليغلق عند مستوى 40417 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.65% ليغلق عند مستوى 14547 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 9515 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 12962 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.98% ليغلق عند مستوى 3344 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 13059 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 2052 نقطة.

وصعدت أسهم 114 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 56 شركة، ولم تتغير مستويات 39 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- مصر الوطنية للصلب-عتاقة بسعر إغلاق 10.800 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.09%.

- راية القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 2.820 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.22%.

- بلتون القابضة بسعر إغلاق 3 جنيهات بنسبة ارتفاع بلغت 6.76%.

- أكتوبر فارما بسعر إغلاق 112.580 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.5%.

- جي بي كوربوريشن بسعر إغلاق 22.960 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.30%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- سي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 5.750 بنسبة تراجع بلغت 10.30%.

- القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية بسعر إغلاق 23.840 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.91%.

- مصر بني سويف للأسمنت بسعر إغلاق 91.220 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.08%.

- سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك بسعر إغلاق 20.070 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.97%.

- كونكريت فاشون جروب للاستثمارات التجارية والصناعية بسعر إغلاق 0.125 دولار بنسبة تراجع بلغت 3.10%.