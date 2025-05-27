“STC Bank” يحصد جائزة “البنك الأسرع نمواً” ضمن جوائز Temenos السنوية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

حصد STC Bank جائزة “البنك الأسرع نمواً” ضمن جوائز Temenos Forward السنوية، تقديرًا للنمو الكبير في عدد المستخدمين منذ انطلاقه كبنك رقمي متكامل قبل 3 أشهر.

ويُعد STC Bank أحد أبرز البنوك الرقمية في المملكة العربية السعودية، حيث بدأ مسيرته كمحفظة رقمية قبل أن يتحوّل إلى بنك رقمي متكامل تحت إشراف البنك المركزي السعودي (ساما). ليصبح البنك الأسرع نمواً نظير ما يقدمه من ميزات مبتكرة وسهولة في الاستخدام مثل التحويلات الفورية باستخدام رقم الجوال، وأسعار مميزة للتحويلات الدولية وسداد الفواتير، وغيرها من الخدمات. ويستطيع جميع مستخدمي المحفظة الحاليين التحول بسهولة للبنك، كما يمكن للمستخدمين الجدد فتح حساب بنكي خلال أقل من دقيقتين.

وتُعد Temenos شركة رائدة عالميًا في مجال برمجيات القطاع المصرفي منذ أكثر من 32 عامًا، حيث تدعم القطاع البنكي في مسيرة نموه من خلال منصة Temenos Core المصرفية، والتي تتيح للمستخدمين الوصول إلى حلول الإقراض الرقمية والودائع المبتكرة.

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