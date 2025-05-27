الاقتصاد

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 27 مايو 2025.. عيار 24 بدون مصنعية بـ5260 جنيها

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سعر الذهب اليوم الثلاثاء 27 مايو 2025.. عيار 24 بدون مصنعية بـ5260 جنيها

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

الثلاثاء، 27 مايو 2025 10:00 م

يترقب المتعاملون في مصر تطورات أسعار الذهب وسط توجهات المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، وننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر.

  أسعار الذهب في مصر اليوم

عيار 24: 5260 جنيهًا

عيار 21: 4605 جنيهات

عيار 18: 3947 جنيهًا

الجنيه الذهب: 36,840 جنيهًا


وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفورى.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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