أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 27-5-2025

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تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 27-5-2025، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع، وربح رأس المال السوقي 23 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.281 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 4 أسهم



أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، والعامة للصوامع والتخزين، ومصر الوطنية للصلب-عتاقة، وركاز القابضة للاستثمارات المالية.

البورصة تربح 23 مليار جنيه



أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع، وربح رأس المال السوقي 23 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.281 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.4 مليار ورقة مالية بقيمة 5.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 102.1 ألف عملية لعدد 209 شركات، وسجلت تعاملات المصريين 91.64% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.96%، والعرب على 6.4%، واستحوذت المؤسسات على 26.18% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.81%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 195 مليون جنيه، 397.2 ألف جنيه، 49.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 11.9 مليون جنيه، 181.8 مليون جنيه، 51.4 مليون جنيه، على الترتيب.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 32397 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.46% ليغلق عند مستوى 40417 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.65% ليغلق عند مستوى 14547 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 9515 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 12962 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.98% ليغلق عند مستوى 3344 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 13059 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 2052 نقطة.

وصعدت أسهم 114 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 56 شركة، ولم تتغير مستويات 39 شركة.

عرض شركة ناس



أعلنت البورصة، عن تعديل سعر عرض الشراء المقدم من شركة ناس للاستثمارات القابضة المحدودة (إمارتية الجنسية) لشراء حتى عدد 5.52 مليون سهم تمثل نسبة 57.5% من شركة سماد مصر (ايجيفرت) من الأسهم المكملة والمصدرة لنسبة 90%، وتعديل سعر عرض الشراء ليصبح 102 جنيه للسهم بدلاً من 95 جنيه للسهم، وتم مد فترة سريان العرض لمدة يوم عمل إضافي لتنتهى بنهاية جلسة تداول يوم الأحد الموافق 1 يونيو 2025.

تعاملات الداخليين



تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ اشترى داخليين بشركات لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، ومصر لصناعة الكيماويات، والصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، وبنك فيصل الإسلامي المصري-بالدولار، وكوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري، وبالم هيلز للتعمير، والنعيم القابضة للاستثمارات، والمصرية للمنتجعات السياحية، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار عدد 16.9 ألف سهم، 2000 سهم، 1000 سهم، 6700 سهم، 407 آلاف سهم، 2.6 مليون سهم، 55 ألف سهم، 805.1 ألف سهم، 1000 سهم، على الترتيب.

واشترى مساهم رئيسى بشركة مستشفى النزهة الدولي عدد 230 سهم، كما اشترت مجموعة مرتبطة بالمساهم الرئيسي لشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري عدد 875 ألف سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بداخليين بشركتي العربية لحليج الأقطان، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 840 ألف سهم، 10.5 مليون سهم، على التوالى.

فيما باعت مجموعة مرتبطة بداخليين بشركات البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، وهيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية عدد 64 سهمًا، 900 ألف سهم، مليون سهم، 15 ألف سهم، على الترتيب، وباعت مجموعة مرتبطة بالمساهم الرئيسي بشركة مينا للاستثمار السياحى والعقارى عدد 875 ألف سهم.

وباع داخليين بشركات العربية لحليج الأقطان، والدولية للأسمدة والكيماويات، والبنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، وبالم هيلز للتعمير، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 840 ألف سهم، 30 ألف سهم، 4800 سهم، 906.6 ألف سهم، 8200 سهم، 10.5 مليون سهم، على الترتيب.

صفقات



أعلنت شركة كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري، شراء المساهم محمد إبراهيم عبد المنعم النحاس عدد 407 آلاف سهم بسعر 0.69 جنيه بقيمة إجمالية 282.5 ألف جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 11.98% إلى 12.064%، ونفذت الصفقة من خلال شركة هوريزون لتداول الأوراق المالية.

كما أعلنت شركة الإسكندرية للغزل والنسيج-سبينالكس، شراء المساهم هناء إبراهيم إبراهيم الصعيدي عدد 37.3 ألف سهم بسعر 9.2 جنيه بقيمة إجمالية 343.5 ألف جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 4.99% إلى 5%، ونفذت الصفقة من خلال شركة سيجما لتداول الأوراق المالية.

نتائج الأعمال



أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، ففي قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ، حققت شركة إيديات للصناعات الغذائية، إيرادات بلغت 4.3 مليار جنيه خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس عام 2025، بنسبة نمو 9.1%، وبلغ صافي الربح 435.8 مليون جنيه خلال نفس الربع، بنسبة انخفاض سنوي 13.3%، مصحوبًا بهامش صافي الربح 10.2%.

وحققت شركة المنصورة للدواجن، إيرادات مجمعة بلغت 262.7 مليون جنيه خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس عام 2025، بنسبة نمو 65.4%، وبلغ صافي الربح 45.7 مليون جنيه خلال نفس الربع، بنسبة نمو 68%.

وفي قطاع السياحة والترفيه، حققت شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، إيرادات بلغت 602.1 مليون جنيه خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس عام 2025 مقابل 266.4 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2024، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 170.5 مليون جنيه مقارنة مع أرباح 31.5 مليون جنيه.