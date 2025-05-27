شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق احتفالية مصر الجديدة بمرور 120 سنة بقصر غرناطة والان مع تفاصيل الخبر

وجه الدكتور سامح السيد رئيس شركة مصر الجديدة الشكر لرئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي ، خلال احتفالية 120 سنة مصر الجديدة ، لافتا أن مصر الجديدة بدأت بحلم والان أصبحت حقيقية وتحول عمراني كبير في مصر .

أشار أن مصر تستهدف التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص وفق خطة الدولة ، موجها الشكر لشركات القطاع الخاص شريك التطوير مع مصر الجديدة .

اضاف خلال الاحتفالية بحضور عدد من الوزراء ،ورؤساء الشركات انه تم تطوير 2500 فدان خلال الفترة الماضية ، ونستهدف عودة مصر الجديدة لمجدها ولا سيما أنها شركة ثالث اقدم شركة في العالم في مجال العقارات ، لافتا إن الشركة تستهدف زيادة محفظة الأراضي بها من خلال هيئة المجتمعات العمرانية .

أشار انه من أبرز الشراكات والعوائد المتوقعة شراكة مع شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير علي مساحة 491 فدانًا.

وإجمالي الإيرادات المتوقعة 194.4 مليار جنيه خلال 12 عامًا.

وتبلغ حصة مصر الجديدة 70.9 مليار جنيه، بحد أدنى مضمون 53.18 مليار جنيه يُسدد على 9 سنوات.

وتبلغ نسبة المشاركة 36.5% من الوحدات نصف التشطيب، و20% من قيمة التشطيب في حالة البيع بالتشطيب.

علاوة على شراكة مع شركة الشرق الأوسط للتنمية والاستثمار العقاري والسياحي بمساحة 865 فدانًا.

بإجمالي الإيرادات المتوقعة 160 مليار جنيه.

وتبلغ حصة مصر الجديدة 28%، أي ما يُعادل نحو 39.7 مليار جنيه.

وكذلك شراكة مع شركة MG Developments على مساحة 77.91 فدانًا.



