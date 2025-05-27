شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال: شركة مصر الجديدة رائدة في التطوير العقاري والان مع تفاصيل الخبر

أكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، أن شركة مصر الجديدة حملت على عاتقها تطوير حي مصر الجديدة، لافتا أن شركة مصر الجديدة من اعرق شركات العالم مقامة من 120 سنة كلها عمل وتطوير وعمران واستثمار في الإنسان والمكان معا.

جاء ذلك خلال كلمته بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء في احتفالية 120 سنة مصر الجديدة .

ووجه محمد شيمي الشكر لرئيس الوزراء لحضوره الافتتاح الهام، وأضاف، أن الشركة قامت بدور هام وكبير في عملية التطوير وما تزال تقوم بذلك في إطار ما تشهده مصر من عمران في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

أشار انه يتم تحويل شركة مصر الجديدة لكيان كبير قادر علي التأثير في القطاع العقاري المحلي والعالمي، لافتا أننا نعلن اليوم عن افتتاح قصر غرناطة مع الحفاظ علي التراث التاريخيّ للقصر، بالتعاون مع القطاع الخاص الذي سيتولي الادارة والتشغيل على اعلي المعايير .

أكد آن شركة مصر الجديدة ستكون من رواد التطوير العقاري مستقبلا بما يعظم من مواردها وموارد الدولة ومن خلال تحقيق التنمية المستدامة مع القطاع الخاص بما يحفظ مصلحة الطرفين، لافتا الي السعي لجذب الاستثمارات الأجنبية لتعظيم القيمة المضافة ، بما يساهم في تحقيق فرص العمل .