شكرا لقرائتكم خبر عن صعود قطاعات بالبورصة بجلسة الثلاثاء باستثناء مواد البناء والسياحة والموارد الأساسية والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، على رأسها العقارات، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 2.6%، أعقبهما قطاع التجارة والموزعون بنسبة 2.3%، يليه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 2%.

وصعد قطاعا الخدمات المالية غير المصرفية، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.5%، وقفز قطاعا الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والمقاولات والإنشات الهندسية بنسبة 1.1%، واد قطاع البنوك بنسبة 0.8%، ونمت قطاعات خدمات النقل والشحن، والخدمات التعليمية، والأغذية والمشروبات والتبغ 0.2%، فيما تراجعت قطاعات مواد البناء، والسياحة والترفيه، والموارد الأساسية بنسبة 0.6%، 0.2%، 0.1%، على الترتيب.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع، وربح رأس المال السوقي 23 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.281 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.4 مليار ورقة مالية بقيمة 5.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 102.1 ألف عملية لعدد 209 شركات، وسجلت تعاملات المصريين 91.64% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.96%، والعرب على 6.4%، واستحوذت المؤسسات على 26.18% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.81%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 195 مليون جنيه، 397.2 ألف جنيه، 49.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 11.9 مليون جنيه، 181.8 مليون جنيه، 51.4 مليون جنيه، على الترتيب.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 32397 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.46% ليغلق عند مستوى 40417 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.65% ليغلق عند مستوى 14547 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 9515 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 12962 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.98% ليغلق عند مستوى 3344 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 13059 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 2052 نقطة.