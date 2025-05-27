شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 27 مايو 2025.. عيار 21 بدون مصنعية بـ3947 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

يواصل سعر الذهب في مصر تفاعله مع تطورات الاقتصاد العالمي، وتلعب أسعار الفائدة والتضخم العالمي دورًا رئيسيًا في تحديد مسار المعدن النفيس محليًا، وننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر.

أسعار الذهب في مصر اليوم

عيار 24: 5260 جنيهًا

عيار 21: 4605 جنيهات

عيار 18: 3947 جنيهًا

الجنيه الذهب: 36,840 جنيهًا



واكتسب الذهب قوة مدفوعًا بالمخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعمليات البيع الأخيرة في أسواق الأسهم.

وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً.