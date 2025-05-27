الاقتصاد

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 27 مايو 2025.. عيار 21 بدون مصنعية بـ3947 جنيها

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سعر الذهب اليوم الثلاثاء 27 مايو 2025.. عيار 21 بدون مصنعية بـ3947 جنيها

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

الثلاثاء، 27 مايو 2025 08:00 م

يواصل سعر الذهب في مصر تفاعله مع تطورات الاقتصاد العالمي، وتلعب أسعار الفائدة والتضخم العالمي دورًا رئيسيًا في تحديد مسار المعدن النفيس محليًا، وننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر.

 

أسعار الذهب في مصر اليوم

عيار 24: 5260 جنيهًا

عيار 21: 4605 جنيهات

عيار 18: 3947 جنيهًا

الجنيه الذهب: 36,840 جنيهًا
 

واكتسب الذهب قوة مدفوعًا بالمخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعمليات البيع الأخيرة في أسواق الأسهم.

وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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