شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على شركة تاور للاستثمار السياحى بقيمة 40 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة تاور للاستثمار السياحي، خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) بحجم تداول 40 ألف سهم بقيمة 40 مليون جنيه، وصفقة على شركة ذا زي لإدارة الأندية-داينامو بحجم تداول 96.2 ألف سهم بقيمة 2.4 مليون جنيه، وصفقة على شركة إيجي انشورتك للتطبيقات الإلكترونية وخدمات السوفت وير بحجم تداول 8 آلاف سهم بقيمة 1.6 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 935.5 ألف سهم بقيمة 49 مليون جنيه عبر تنفيذ 59 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع، وربح رأس المال السوقي 23 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.281 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.4 مليار ورقة مالية بقيمة 5.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 102.1 ألف عملية لعدد 209 شركات، وسجلت تعاملات المصريين 91.64% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.96%، والعرب على 6.4%، واستحوذت المؤسسات على 26.18% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.81%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 195 مليون جنيه، 397.2 ألف جنيه، 49.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 11.9 مليون جنيه، 181.8 مليون جنيه، 51.4 مليون جنيه، على الترتيب.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 32397 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.46% ليغلق عند مستوى 40417 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.65% ليغلق عند مستوى 14547 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 9515 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 12962 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.98% ليغلق عند مستوى 3344 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 13059 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 2052 نقطة.