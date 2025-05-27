شكرا لقرائتكم خبر عن بعد التراجع الأخير.. سعر جرام الذهب مساء الثلاثاء 27 مايو 2025 والان مع تفاصيل الخبر

ننشر أسعار الذهب فى السوق المحلية خلال تعاملات مساء الثلاثاء 27 مايو 2025، بالتزامن مع انخفاض الأسعار العالمية للمعدن الأصفر للجلسة الثانية على التوالى، نتيجة تعافى الدولار الأمريكي.

أسعار الذهب فى مصر اليوم:

عيار 24: 5260 جنيهًا

عيار 21: 4605 جنيهات

عيار 18: 3947 جنيهًا

الجنيه الذهب: 36840 جنيهًا



وعلى الصعيد العالمى، انخفضت أونصة الذهب بنسبة 1.1% لتسجل أدنى مستوى لها عند 3292 دولارًا، بعد أن بدأت تداولات اليوم عند 3346 دولارًا.

ويأتى هذا التراجع فى إطار حركة تصحيحية بعد المكاسب الكبيرة التى سجلها الذهب الأسبوع الماضى، وسط ترقب المستثمرين لمحفزات جديدة تدفع السوق، لا سيما عقب تراجع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عن تهديداته بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات الاتحاد الأوروبى، ما منح الأسواق فرصة لالتقاط الأنفاس قبل الموعد النهائى الجديد للمفاوضات فى 9 يوليو.

الخطوة الأمريكية خففت من حدة التوتر فى أسواق التجارة العالمية، وشجعت على الإقبال على الأصول ذات المخاطر، وهو ما انعكس فى ارتفاع العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية، رغم ضعف السيولة نتيجة عطلة رسمية فى الولايات المتحدة يوم الاثنين.

الدعم لا يزال قائمًا

ورغم التراجعات الحالية، ما زال الذهب محتفظًا بجاذبيته لدى المستثمرين، خاصة فى ظل القلق المتزايد من تأثير السياسات الاقتصادية الأمريكية على المدى الطويل. فقد أقر الكونغرس الأسبوع الماضى مشروع قانون لخفض الضرائب من المتوقع أن يضيف 3.8 تريليون دولار إلى الدين العام الأمريكى خلال العقد المقبل، بحسب تقديرات مكتب الميزانية بالكونغرس.

هذا التوسع فى العجز دفع وكالة "موديز" إلى خفض التصنيف الائتمانى للديون السيادية الأمريكية، ما تسبب فى موجة بيع للسندات وارتفاع عوائدها، قبل أن تعاود الانخفاض الثلاثاء، الأمر الذى أثر سلبًا على أسعار الذهب مع استقرار الدولار.

وفى سياق متصل، حذر نيل كاشكارى، رئيس الاحتياطى الفيدرالى فى مينيابوليس، من أن الرسوم الجمركية قد تُحدث صدمة ركودية تضخمية تدفع الاقتصاد الأمريكى نحو التباطؤ وارتفاع الأسعار، لكنه استبعد فى الوقت ذاته أى خفض وشيك فى أسعار الفائدة، وهو ما شجع المستثمرين على الاتجاه مجددًا إلى سندات الخزانة.

ترقب بيانات أمريكية مهمة

تركّز الأسواق هذا الأسبوع على تصريحات عدد من مسؤولى الاحتياطى الفيدرالى، إلى جانب صدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصى الأساسى فى الولايات المتحدة يوم الجمعة، والذى قد يقدّم إشارات حاسمة حول اتجاه الفائدة الأمريكية خلال الفترة المقبلة.