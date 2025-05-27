الاقتصاد

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 27-5-2025 يواصل تراجعه أمام الجنيه بعد غلق التعاملات

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سعر الدولار اليوم الثلاثاء 27-5-2025 يواصل تراجعه أمام الجنيه بعد غلق التعاملات

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القاهرة - سامية سيد - كتبت رحمه رمضان

الثلاثاء، 27 مايو 2025 06:03 م

استقر سعر الدولار اليوم، الثلاثاء 27-5-2025   أمام الجنيه المصري  بعد ختام التعاملات بالبنوك المصرية ،   بالبنك المركزى عند 49.73 جنيه للشراء و49.85 جنيه للبيع.

و استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء، فى البنك الاهلي عند 49.76 جنيه للشراء 49.86 جنيه البيع ، فى  بنك مصر 49.76 جنيه للشراء 49.86 جنيه البيع  وفي بنك القاهرة سجل 49.76 جنيه للشراء 49.86 جنيه البيع  كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 49.76 جنيه للشراء 49.86 جنيه البيع .

و سجل سعر الدولار بعد ختام التعاملات بالبنوك المصرية كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
49.76 جنيه للشراء.
49.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر
49.76 جنيه للشراء.
49.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
49.76 جنيه للشراء.
49.86 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"
49.76 جنيه للشراء.
49.86 جنيه للبيع.
.
سعر الدولار فى بنك القاهرة
49.76 جنيه للشراء.
49.86 جنيه للبيع.

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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