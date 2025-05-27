شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 27 مايو 2025.. عيار 18 بدون مصنعية بـ3960 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتأثر أسعار الذهب في مصر بتوجهات السوق العالمية، ومنها قرارات البنوك المركزية الكبرى وتحركات الدولار الأمريكي.

أسعار الذهب اليوم فى مصر

عيار 24: 5280 جنيهًا

عيار 21: 4620 جنيهًا

عيار 18: 3960 جنيهًا

الجنيه الذهب: 36,960 جنيهًا

وانخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، مع تعافي الدولار الأمريكي بعض الشيء من خسائره السابقة، و لا تزال المخاوف بشأن الوضع المالي للولايات المتحدة قائمة، إلى جانب ترقب المستثمرين لبيانات اقتصادية مهمة، مما يدفعهم للتريث في اتخاذ قراراتهم بشأن اتجاه أسعار الفائدة.

يُنظر تقليديًا إلى الذهب غير المرتبط بعائد على أنه وسيلة تحوط ضد عدم اليقين الاقتصادي والتضخم



وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر في حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.