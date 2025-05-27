4 توصيات رئيسية في مؤتمر "تكنوالابتكار وتكنو ريادة الأعمال وتكنو الذكاء الاصطناعي نحو التنويع الاقتصادي"

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وأكدت رئيسة المؤتمر والمستشارة في التنويع الاقتصادي والابتكار، د. هنادي مبارك المباركي، أن المؤتمر حقق نجاحًا كبيرًا من خلال تسليط الضوء على أحدث الحلول المبتكرة في مجالات الابتكار وريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي، مع التركيز على استراتيجيات دعم الاقتصاد الخليجي عبر التكنولوجيا المتقدمة.
وشهد المؤتمر طرح أربع توصيات رئيسية تهدف إلى تعزيز التنويع الاقتصادي، تطوير منظومة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، تحسين التكنولوجيا المالية والصحية والتعليمية، والاستثمار في المدن الذكية والطاقة النظيفة.
ودعا المشاركون إلى إنشاء صندوق استثماري عربي لدعم الابتكار وريادة الأعمال والحاضنات والمسرعات، بالإضافة إلى تأسيس مركز خليجي للابتكار المؤسسي وريادة الأعمال التكنولوجية المدعوم بالذكاء الاصطناعي، مع تعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص والمؤسسات الأكاديمية والتمويلية لتبادل المعرفة ورفع مؤشرات الابتكار وريادة الأعمال.
كما ناقش المؤتمر أهمية تطوير البنية التحتية الرقمية لدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وتصميم خوارزميات ذكية باللغة العربية لتعزيز المحتوى الرقمي، فضلاً عن دعم الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في مجال التحول الرقمي.
أما في مجال التكنولوجيا المالية والصحية والتعليمية، فقد ركّزت التوصيات على تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية في القطاعات الحيوية، إضافة إلى تطوير أدوات مالية تكنولوجية مبتكرة لدعم الاقتصاد الرقمي.
وفي قطاع المدن الذكية والطاقة النظيفة، دعا المشاركون إلى الاستثمار في البنية التحتية للمدن الذكية عبر شبكات الاتصالات والأمن السيبراني، إلى جانب تطوير تقنيات الطاقة المتجددة المعززة بالذكاء الاصطناعي، مع تشجيع الابتكار التكنولوجي في الطاقة النظيفة للحد من الانبعاثات الضارة، وتعزيز التسويق المستدام عبر التكنولوجيا لرفع الوعي بأهمية الاستدامة.
ويُعد المؤتمر منصة إقليمية بارزة تهدف إلى تمكين الابتكار وريادة الأعمال التقنية، ودعم التحول الرقمي في دول الخليج، بما يعزز النمو الاقتصادي المستدام ويرسّخ مكانة المنطقة كمركز عالمي
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