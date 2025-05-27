شكرا لقرائتكم خبر عن نمو أقساط شركات التأمين لأكثر من 30 مليار جنيه لأول مرة بنسبة نمو 37% والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والحياة إلى 30.32 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2025 مقابل 22.04 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2024 بمعدل نمو سنوى 37.6%، وفق التقرير الدورى للهيئة العامة للرقابة المالية.

وزادت الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات إلى 17.5 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2025 مقابل 11.7 مليار جنيه خلال الربع ذاته من 2024، كما زادت الأقساط المحصلة لتأمينات الحياة إلى 12.8 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2025 مقابل 10.3 مليار جنيه خلال الربع المماثل من 2024.

كما ارتفعت قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والحياة إلى 13.8 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2025 مقابل 10.7 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2024 بمعدل نمو سنوي 29.4%.

وزادت التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات إلى 6.6 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2025 مقابل 5.1 مليار جنيه خلال الربع ذاته من 2024، كما زادت الأقساط المحصلة لتأمينات الحياة إلى 7.1 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2025 مقابل 5.5 مليار جنيه خلال الربع المماثل من 2024.

في سياق متصل زادت الأقساط المحصلة للتأمين التجارى إلى 25.9 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2025 مقابل 19.2 مليار جنيه خلال الربع ذاته من 2024، كما زادت الأقساط المحصلة للتأمين التكافلى إلى 4.5 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2025 مقابل 2.8 مليار جنيه خلال الربع المماثل من 2024.

كما ارتفعت قيمة التعويضات المسددة للتأمين التجاري إلى 12.3 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2025 مقابل 9.6 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2024، بينما ارتفعت التعويضات المسددة للتأمين التكافلي خلال الربع الأول من عام 2025 إلى 1.46 مليار جنيه مقارنة بـ1.04 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2024.