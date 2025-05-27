شكرا لقرائتكم خبر عن يو للتمويل الاستهلاكي "ڤاليو" تعلن المضي في إتمام اجراءات إدراج وتداول أسهمها بالبورصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت يو للتمويل الاستهلاكي ش.م.م. "ڤاليو"، شركة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في مصر، عن نيتها المضي قدمًا في استكمال شروط تداول أسهمها بالبورصة المصرية، وذلك بعد استكمال توزيع أرباح عينية من قبل مجموعة إي اف چي القابضة ش.م.م. ("مجموعة إي اف چي القابضة") ("توزيع الأرباح"). تم قيد ڤاليو في البورصة المصرية بتاريخ 21 مايو 2025 ("القيد"، ويُشار إليه مع توزيع الأرباح مجتمعين بـ"عملية القيد"). سيتم بدء تداول أسهم ڤاليو في البورصة المصرية بعد التسجيل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية ("الهيئة")، واستكمال توزيع الأرباح، واعتماد تقرير الإفصاح بغرض التداول من قبل الهيئة.

وافقت الجمعية العامة العادية لمجموعة إي اف چي القابضة المنعقدة بتاريخ 24 مايو 2025 ("الجمعية") على توزيع الأرباح، حيث وافقت الجمعية على استخدام مبلغ 335,322,346 جنيه مصري من الأرباح المحتجزة لمجموعة إي اف چي القابضة القابلة للتوزيع، وفقاً لقوائم مجموعة إي اف چي القابضة المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وذلك بغرض توزيع أرباح عينية (بدلاً من الكوبون النقدي) على مساهمي مجموعة إي اف چي القابضة، في صورة أسهم في رأس مال ڤاليو، وتمثل هذه الأسهم نسبة 20.488% من رأس مال ڤاليو.



يستند توزيع الأرباح على القيمة الدفترية لڤاليو وفقاً للقوائم المالية المجمعة لڤاليو عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، ويحق لكل حامل عدد 3.3273 سهم في مجموعة إي اف چي القابضة الحصول على سهم واحد في ڤاليو (مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين).

وكما أُعلن في وقت سابق اليوم، قررت مجموعة إي اف چي القابضة تحديد تاريخ الاستحقاق في 12 يونيو 2025، وذلك لمالك سهم مجموعة إي اف چي القابضة ولمشتري سهم مجموعة إي اف چي القابضة بنهاية جلسة تداول يوم الخميس الموافق 12 يونيو 2025، والذين بناءً عليه سيصبحون مساهمين مباشرين في شركة ڤاليو بعد إتمام الاجراءات اللازمة لذلك.



من المتوقع أن يبدأ التداول على أسهم ڤاليو في البورصة المصرية خلال الأسبوع الذي يبدأ في 22 يونيو 2025، وذلك بشرط الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية.

قامت ڤاليو ومجموعة إي اف چي القابضة بتعيين إي اف چي هيرميس للترويج وتغطية الاكتتاب ش.م.م. للعمل كمستشار مالي أوحد فيما يتعلق بعملية القيد، وبتعيين مكتب ذو الفقار وشركاها للعمل كمستشار قانوني. كما قامت مجموعة إي اف چي القابضة بتعيين جيبسون دون وكروتشر للعمل كمستشار قانوني لمجموعة إي اف چي القابضة فيما يتعلق بالجوانب الدولية لعملية القيد.



شركة فاليو



وتعليقاً على القيد، صرح وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لشركة ڤاليو، قائلاً: "يمثل هذا القيد علامة فارقة في مسيرة ڤاليو، وشهادة على التأثير الإيجابي والمبتكر الذي أحدثناه في السوق كإحدى شركات تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنصة التكنولوجيا المالية الرائدة في مصر. بدعم كامل من شركتنا الأم، مجموعة إي اف چي القابضة، نفتح آفاقًا جديدة من القيمة لعملائنا ومساهمينا، ونسرّع من مهمتنا إلى إتاحة التمويل للجميع في المنطقة."



* توزيع الأرباح العينية هو توزيع غير نقدي لأصول على مساهمين، وغالبًا ما يكون التوزيع في صورة أوراق مالية أو ممتلكات أو غيرها من الأصول بدلاً من الكوبون النقدي.

يرجى ملاحظة أن تقرير الإفصاح بغرض التداول لم يتم التصديق عليه بعد من قبل الهيئة.

تقدم ڤاليو، منصة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحت مظلة منتجاتها الخدمات المالية الشاملة والميسرة للأفراد والشركات، ومنها خدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) في المنطقة، عبر توفير خطط تمويل مرنة تمتد حتى 60 شهرًا، تغطي أكثر من 8,000متجر ومنصة إلكترونية في مختلف القطاعات، مثل الأجهزة المنزلية، والإلكترونيات، وتشطيبات المنازل، والأثاث، وحلول الطاقة الشمسية للوحدات السكنية، والرعاية الصحية، والتعليم، والسفر، والأزياء، وغيرها. بالإضافة إلى ذلك، تقدم ڤاليو مجموعة من حلول وخدمات الاستثمار وبرنامج الاسترداد النقدي الفوري، بالإضافة إلى برنامج تمويل المنتجات عالية القيمة التي تصل إلى 60 مليون جنيه من خلال «AZ Valu» و«EFG Hermes ONE» و«شقلباظ» و«Ulter». كما قامت ڤاليو مؤخرًا بإطلاق بطاقة مسبقة الدفع وبطاقة ائتمانية بالتعاون مع شركة ڤيزا. كما تتسم «ڤاليو»، الحائزة على الجوائز التقديرية العالمية في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، باتباع فكر متطور، مع التزام راسخ بتقديم حلول مالية ابتكارية.

أهم مقومات الجاذبية الاستثمارية



المنصة المالية الرقمية الرائدة في مصر في تقديم حلول مالية شاملة للأفراد والشركات

• تُعد ڤاليو المنصة الأبرز في مصر في مجال التمويل الاستهلاكي، والخدمات المالية الرقمية، وخدمة "الشراء الآن والدفع لاحقًا"(BNPL)، والبطاقات مسبقة الدفع، حيث تتمتع بمكانة ريادية في قطاع التمويل الاستهلاكي. وتمتلك الشركة حصة سوقية تقارب 25٪ من إجمالي الإصدارات في السوق المصري البالغ 17 مليار جنيه في الربع الأول من عام 2025 (وترتفع إلى نحو 27٪ عند استبعاد قروض السيارات)، مستفيدة من قوة علامتها التجارية وانتشارها الواسع الذي لا يُضاهى.

• منذ تأسيسها، حققت الشركة نموًا استثنائيًا، مسجلةً أكثر من 41 مليار جنيه مصري في قيمة البضائع الإجمالية المتداولة (GMV)، ونفذت أكثر من 9.2 مليون معاملة تراكمية حتى نهاية الربع الأول من عام 2025، بفضل شبكتها الواسعة التي تضم أكثر من 8,000تاجر.

• في الربع الأول من عام 2025، بلغ متوسط المعاملات اليومية لـ "ڤاليو" 16 ألف معاملة مقارنة بـ 7.2 ألف معاملة في الربع الأول من عام 2024، مما يعكس قابلية المنصة للتوسع ونموها القوي.

نموذج أعمال قوي وقابل للتوسع مدعوم بأداء مالي متميز

• سجلت ڤاليو معدل نمو سنوي مركب (CAGR) ملحوظ خلال الفترة من 2019 إلى 2024، بلغ 118٪ في قيمة البضائع الإجمالية، و116٪ في حجم القروض المصدرة، و146٪ في الإيرادات الإجمالية، مما يعكس متانة نموذج أعمالها ومرونته وقدرته العالية على التوسع والنمو.

• في العام المالي 2024، سجلت ڤاليو إيرادات إجمالية قدرها 3.1 مليار جنيه مصري في حين وصلت صافي الأرباح إلى 423 مليون جنيه – محققة نموًا بنسبة 78% مقارنة بالعام السابق – مما يعكس كفاءة تشغيلية عالية وتحسّنًا ملحوظًا في الهوامش التشغيلية.

منظومة متكاملة من المنتجات أثبتت نجاحها في تحقيق العوائد عبر مختلف القطاعات

• توفر ڤاليو منصة شاملة تشمل حلول الإقراض (الشراء الآن والدفع لاحقًا، الاسترداد النقدي الفوري، مدفوعات المنتجات الفاخرة، وتمويل السيارات)، وخدمات الدفع (البطاقات مسبقة الدفع وبطاقات الشراكة مع العلامات التجارية)، وخيارات الاستثمار EFG Hermes ONE) وصندوق AZ Valu)، إلى جانب حلول مالية مخصصة للأعمال من خلال (Valu Business).

• وقد حققت البطاقة مسبقة الدفع التي أطلقتها الشركة مؤخرًا بالشراكة مع ڤيزا نجاحًا كبيرًا، وساهمت في تنفيذ 30.7% من إجمالي المعاملات خلال عام 2024.

قاعدة عملاء رقمية، مدفوعة بالولاء وقوة العلامة التجارية

• تُعد ڤاليو العلامة التجارية الأكثر شهرة في مجال التكنولوجيا المالية في مصر، بنسبة وعي جماهيري تبلغ 100%، و89.4% من الآراء السوقية جاءت إيجابية أو محايدة.

• وتستحوذ الشركة على 45% من إجمالي المحادثات الرقمية المتعلقة بخدمة الشراء الآن والدفع لاحقًا في مصر، مدعومة بمجتمع رقمي يضم أكثر من 1.7 مليون متابع على مختلف منصات التواصل الاجتماعي.

نموذج تقني متطور يعتمد على الذكاء الاصطناعي في تقييم المخاطر

• تعتمد ڤاليو على نماذج تعلم آلي مطورة داخليًا تمكّنها من اتخاذ قرارات ائتمانية فورية في أقل من 10 دقائق، مع أنظمة آلية للكشف عن الاحتيال وتقييم فعال للمخاطر.

• وقد أسفر هذا النهج عن مؤشرات قوية في إدارة المخاطر، إذ بلغ معدل القروض غير المنتظمة (NPL) 0.72% في ديسمبر 2024، رغم النمو المتسارع في حجم الأعمال.

منصة تمويل متنوعة ومدعومة بسجل قوي في التوريق

• تحظى الشركة بخطوط تمويل معتمدة بقيمة 8.3 مليار جنيه من 22 بنكًا وشركة تمويل غير مصرفي حتى الربع الأول من عام 2025 كما أصدرت ڤاليو حتى الآن 14 عملية توريق بإجمالي محفظة توريق تبلغ 13.3 مليار جنيه مصري.

• وتُسهم عمليات التوريق والتمويل خارج الميزانية في تقليل المخاطر المالية، وتدعم الاستخدام الأمثل لرأس المال.

خطة واضحة للنمو تعتمد على الابتكار والتوسع ورفع الكفاءة التشغيلية

• تعمل ڤاليو على التوسع في قطاعات جديدة مثل التسويق بالعمولة وخدمات الدفع المسبق، كما تدرس فرص التوسع الإقليمي.

• وتنفذ الشركة مبادرات لخفض التكاليف، مستفيدة من حجم أعمالها المتنامي لتعزيز هوامش التشغيل.

فريق قيادي متمرس يمتلك سجلًا حافلًا في النمو والابتكار والتنفيذ

• يقود ڤاليو الرئيس التنفيذي وليد حسونة، إلى جانب فريق إداري يتمتع بخبرات واسعة في مجالات الاستراتيجية، وإدارة المخاطر، وعلوم البيانات، وتطوير المنتجات والموارد المالية – ويتميز بقدرة مثبتة على إطلاق وتوسيع نطاق المنتجات المالية المبتكرة.

أبرز المؤشرات المالية

متوسط عدد المعاملات اليومية: 16 ألف معاملة يومية في الربع الأول من عام 2025، مقارنة بـ7 آلاف معاملة يومية في الربع الأول من عام 2024.

إجمالي قيمة العمليات المنفذة (GMV): 16.5 مليار جنيه في 2024، بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) 118% منذ 2019

قيمة القروض الممنوحة: 14.8 مليار جنيه في 2024، بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) 116% منذ 2019

الإيرادات الإجمالية: 3,057 مليون جنيه في 2024، بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) 146% منذ 2019

الإيرادات الصافية: 1,529 مليون جنيه في 2024، بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) 139% منذ 2019

صافي الأرباح: 423 مليون جنيه في 2024 مقابل 237 مليون جنيه في 2023 (78% زيادة على أساس سنوي)، بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) 164% منذ 2019

إشعار هام

لا يعد هذا الإعلان، ولا يشكل، طرحاً (أو نية لطرح) من قبل أي شخص بشأن أسهم في ڤاليو. لا يتم طرح أي أسهم للجمهور بموجب هذا الإعلان.

إن المعلومات الواردة في هذا الإعلان هي لأغراض معلوماتية فقط، ولا تهدف إلى أن تكون شاملة أو كاملة. ولا يجوز لأي شخص الاستناد إلى هذه المعلومات، أو الاعتماد على دقتها أو إنصافها أو اكتمالها.

لم يتم الحصول على موافقة الهيئة أو أي جهة حكومية أخرى على هذا الإعلان، كما لم يتم إيداعه لدى أي منها. لن يتم بدء تداول أسهم ڤاليو في البورصة المصرية إلا بعد استيفاء شروط بدء التداول، علماً بأن تقرير الإفصاح بغرض التداول لم يتم اعتماده بعد من قبل الهيئة.

بيانات تطلعية

قد يحتوي هذا الإعلان على بيانات وتقديرات وآراء وتوقعات تطلعية ("بيانات تطلعية"). ويمكن التعرف على هذه البيانات التطلعية من خلال استخدام مصطلحات ذات طابع مستقبلي مثل "يعتقد"، "يُقدّر"، "يتوقع"، "ينوي"، "قد"، "سوف"، "سيكون"، "ينبغي"، أو، في كل الحالات، النفي لهذه المصطلحات أو غيرها من العبارات المماثلة. وتشمل هذه البيانات التطلعية جميع الأمور التي لا تُعد وقائع تاريخية. وتستند البيانات التطلعية إلى وجهات نظر ڤاليو الحالية وتوقعاتها وافتراضاتها، وتشمل مخاطر معروفة وغير معروفة قد تؤدي إلى اختلاف النتائج أو الأداء أو الأحداث الفعلية بشكل جوهري عما تم التعبير عنه أو الإشارة إليه في هذه البيانات. لا ينبغي اعتبار البيانات التطلعية بمثابة ضمانات لأداء أو نتائج مستقبلية، كما أنها لا تُعد مؤشراً دقيقاً حول احتمال تحقيق تلك النتائج. تتعلق البيانات التطلعية الواردة هنا فقط اعتبارًا من تاريخ هذا الإعلان، ولا نتحمل أي التزام أو مسؤولية لتحديث أو مراجعة أي من هذه المعلومات أو البيانات التطلعية أو الاستنتاجات الواردة هنا أو عكس أحداث أو ظروف جديدة أو تصحيح أي أخطاء قد تصبح واضحة بعد تاريخ هذا الإعلان، سواء نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو أي أسباب أخرى. ولا نتحمل أي مسؤولية عن مدى تحقق هذه البيانات والتوقعات المستقبلية.