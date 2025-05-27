شكرا لقرائتكم خبر عن بشراكة استراتيجية مع Decipher Egypt.. Livingyards تستعد لطرح مشروع NOIR التجاري في القاهرة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة Livingyards الرائدة في السوق العقاري المصري، عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركة Decipher Egypt المتخصصة في إدارة وتشغيل المساحات التجارية، وذلك استعدادا لطرح مشروع NOIR، الذي يعد من أبرز المشروعات التجارية والإدارية في منطقة القاهرة الجديدة.

وبموجب هذه الشراكة، ستتولى Decipher Egypt تقديم الاستشارات التحليلية والتوصيات الاستراتيجية المتعلقة بإدارة وتصميم وتأجير الوحدات التجارية والإدارية في مشروع NOIR، مع تقديم حلول تصميم احترافية تضمن الاستخدام الأمثل للمساحات وتعزز من الجاذبية التجارية وفقًا لأرقى المعايير العالمية.

كما ستقوم Decipher Egypt بوضع آلية فعالة لاستقطاب أبرز المستثمرين والعلامات التجارية الرائدة لتأجير المساحات التجارية، بما يضمن تحقيق أعلى عائد استثماري للمشترين، ويعزز من القيمة البيعية والاستثمارية للوحدات داخل المشروع.



تتمتع Decipher Egypt وفريقها الذي أسسه الأستاذ فيصل عبد الآخر، بخبرة تمتد لأكثر من عشرين عامًا في قطاع إدارة وتطوير المساحات التجارية، وسجل حافل من النجاحات مع كبرى شركات التطوير العقاري في مختلف أنحاء مصر، من القاهرة إلى الساحل الشمالي، مرورًا بالدلتا. وتقدم الشركة مجموعة متكاملة من الخدمات تشمل التخطيط الاستراتيجي للتأجير، وتصميم وإدارة الأصول التجارية، مما يجعلها شريكًا مثاليًا لدعم نجاح مشروع NOIR وتحقيق أقصى العوائد الاستثمارية منه.



ويُعد مشروع NOIR أحدث وأكبر مشروعات Livingyards في قطاع العقارات التجارية والإدارية منذ انطلاقتها عام 2018، باستثمارات تتجاوز ملياري جنيه مصري، وإيرادات متوقعة تفوق 3 مليارات جنيه ويأتي المشروع، من ضمن ستة مشروعات متميزة تطورهم الشركة، ليرسي مفهوماً جديداً للمجمعات متعددة الاستخدامات في شرق القاهرة، يجمع بين التصميم العصري والكفاءة التشغيلية والعائد الاستثماري طويل الأجل.



يقع NOIR في قلب التجمع الخامس في واحد شارع التسعين الشمالي، ما يمنحه موقعًا استراتيجيًا في شرق القاهرة يسهل الوصول إليه من مختلف المحاور الرئيسية، ليكون بمثابة "نبض شارع التسعين". إذ يبعد المشروع دقائق معدودة عن أهم الوجهات، منها كايرو فيستيفال سيتي وداون تاون مول، وعلى بُعد 3 دقائق من الطريق الدائري، و15 دقيقة من العاصمة الإدارية الجديدة، وتحيط به عدد من الجامعات المرموقة مثل الجامعة الأمريكية والجامعة الكندية والجامعة الألمانية وجامعة المستقبل.



يمتد المشروع على مساحة أرض تبلغ حوالي 3,137 مترًا مربعًا، بإجمالي مساحة بيعية تتجاوز 15,000 متر مربع، تشمل طابقًا أرضيًا مخصصًا للوحدات التجارية وأربعة طوابق متكررة للوحدات الإدارية.



ومن المقرر أن يضم المشروع مجموعة مختارة من المتاجر الراقية، والمطاعم والمقاهي الفاخرة، إلى جانب فروع للبنوك، وصيدليات، ومعارض للسيارات، تتوزع حول الساحة الرئيسية للمشروع التي تمثل واجهة بانورامية متميزة للمحال والمكاتب الإدارية.



كما يضم NOIR وحدات إدارية كاملة التشطيب وفقًا لأرقى المعايير الدولية، بمساحات تبدأ من 40 مترًا مربعًا وتصل إلى 2000 متر مربع، موزعة على أربعة طوابق، تشمل بعضها مساحات خارجية مفتوحة بإطلالات مباشرة على الساحة الرئيسية للمشروع، لتلبية احتياجات الشركات والمستثمرين والعلامات التجارية العالمية الباحثة عن بيئة عمل مثالية.



ويتميز NOIR بجراج يمتد على طابقين تحت الأرض، بسعة استيعابية تصل إلى 150 سيارة، إلى جانب نظام ذكي لإدارة المبنى، وشبكة تبريد مركزي صديقة للبيئة تساعد على ترشيد استهلاك الطاقة وتقليل تكاليف التشغيل على العملاء، كما يستند المشروع إلى بنية تحتية رقمية متطورة، مدعومة من إحدى كبرى شركات الاتصالات العالمية، تشمل خدمات Triple Play، وبرمجيات متطورة لإدارة المباني، بما يضمن تشغيلًا سلسًا ومستدامًا.

ووصلت الأعمال الإنشائية في المشروع إلى مراحل متقدمة بلغت 80% من أعمال البناء، مع الانتهاء من تنفيذ الأعمال الخرسانية لأول أربعة طوابق، وبدء أعمال التشطيبات حاليًا، ما يعكس الجدية والمصداقية التي تميز Livingyards في السوق العقاري المصري، ومن المقرر تسليم الوحدات خلال 18 شهرًا فقط بنهاية عام 2026، مع تقديم أنظمة سداد مرنة، مع خصومات حصرية على الدفع النقدي.



ويحمل مشروع NOIR طابع غير تقليدي، حيث تم اختيار الاسم ليعكس مفهوم التصميم الفرنسي الراقي، بالتعاون مع شركات تصميم رائدة متعددة التخصصات مثل YBA وSSE، ليجمع بين الموقع الاستراتيجي، والتصميم المعماري المدروس، والتشطيبات عالية الجودة. ويشكّل المشروع وجهة مثالية للشركات والعلامات التجارية الباحثة عن بيئة عمل احترافية ومساحات تعزز من حضورها وتنافسيتها على المدى الطويل.



وتأتي الشراكة مع Decipher Egypt في إطار استمرار Livingyards، في ترسيخ مكانتها كأحد أبرز المطورين العقاريين من خلال تقديم مشروعات سكنية وتجارية مبتكرة تجمع بين الفخامة والقيمة المناسبة، إذ تتجاوز إجمالي استثمارات الشركة 32 مليار جنيه، وتمتلك محفظة أراضٍ ضخمة.

وفي إطار سعيها لتقديم حلول أكثر مرونة وفعالية للعملاء، طورت Livingyards آلية جديدة للبيع والتأجير تهدف إلى تحقيق أعلى عائد على الاستثمار، بما يواكب تطلعات المستثمرين ورواد الأعمال الباحثين عن فرص استثمارية مستدامة ومربحة.



وفي هذا السياق، أكد المهندس أيمن مرزوق، رئيس مجلس إدارة Livingyards، أن مشروع NOIR يأتي في إطار استراتيجية الشركة لتقديم مشروعات تجارية مبتكرة تجمع بين التصميم العصري والتكامل التشغيلي. وأضاف: "نعمل في Livingyards على تطوير مجتمعات تجارية تمتاز بالهوية والتجربة، ويمثل NOIR تتويجًا لهذه الرؤية من خلال شراكة استراتيجية مع Decipher Egypt لتقديم تجربة متكاملة ترتقي بتوقعات العملاء".

من جانبه، أعرب السيد مهاب التابعي، الرئيس التنفيذي لشركة Livingyards، عن اعتزازه بإطلاق مشروع NOIR، قائلاً: "نفتتح من خلال NOIR فصلًا جديدًا في مشروعاتنا التجارية، ونتطلع لأن يشكل هذا المشروع نموذجًا متفردًا للمجمعات متعددة الاستخدامات في القاهرة الجديدة، خاصةً مع التعاون مع شركاء يتمتعون بخبرة واسعة مثل Decipher Egypt"، مشيراً إلى أن مشروع NOIR يمثل أولى محطات التعاون مع Decipher Egypt، بما يسهم في تقديم قيمة مضافة للمجتمعات التجارية التابعة للشركة.



كما علّق السيد فيصل عبد الآخر، المؤسس و الرئيس التنفيذي لشركة Decipher Egypt، قائلاً: "نعتز بالشراكة مع Livingyards من خلال مشروع NOIR، وملتزمون بدعم رؤيتهم نحو تقديم مشروعات تجارية ذات هوية وتجربة متكاملة، من خلال استقطاب علامات تجارية قوية وخلق تجربة استثنائية للزوار، وتقديم قيمة مضافة للأعمال من خلال تصميم مبتكر في الوحدات الإدارية، وتعزيز موقع المشروع كأحد أبرز الوجهات التجارية في شرق القاهرة".

و تعكس هذه الشراكة بين Livingyards وDecipher Egypt حرص الجانبين على تقديم قيمة مضافة حقيقية لعملاء مشروع NOIR، من خلال خلق تجربة متكاملة تجمع بين الإدارة الاحترافية للمساحات التجارية والاختيار الدقيق للعلامات التجارية، بما يضمن تقديم خدمات ومنتجات متميزة تلبي تطلعات الزوار ورواد الأعمال، وتعزز من مكانة المشروع كوجهة رائدة للتسوق والأعمال.



استعدادات طرح مشروع NOIR التجاري في القاهرة الجديدة