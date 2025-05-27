الاقتصاد

“عقارات الدولة” تعلن جاهزية مجمَّع الدوائر الحكومية بحمى المشاعر المقدسة لموسم الحج 1446 هـ

0 نشر
asmaa 0 تبليغ

“عقارات الدولة” تعلن جاهزية مجمَّع الدوائر الحكومية بحمى المشاعر المقدسة لموسم الحج 1446 هـ

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “عقارات الدولة” تعلن جاهزية مجمَّع الدوائر الحكومية بحمى المشاعر المقدسة لموسم الحج 1446 هـ والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة جاهزية مجمَّع الدوائر الحكومية بحمى المشاعر المقدسة؛ لاستضافة الجهات الحكومية المشارِكة في تنظيم موسم حج هذا العام 1446هـ.

وأوضحت أن المجمَّع يُعَدُّ مشروعًا نموذجيًا صُمِّم وفق أعلى المواصفات الفنية والتقنية، إضافة إلى موقعه الجغرافي القريب من المشاعر المقدسة، مبينةً أن مساحته الإجمالية تزيد على 1.15 مليون متر مربع، كما يضم 65 مبنى بقدرةٍ استيعابية تتجاوز 10 آلاف موظف.

وأفادت الهيئة أن المجمع يوفِّر بيئة عملٍ متكاملة إدارية وسكنية للجهات الحكومية المشاركين في تنظيم موسم الحج، إضافةً إلى إدارة المرافق وتشغيلها وصيانتها على مدار الساعة؛ بهدف تمكين منسوبيها من أداء مهامها بكفاءة، وتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، مع تعزيز التنسيق والتواصل بين مختلف الجهات.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا