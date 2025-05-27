“التسويق بصناعة المحتوى” ورشة عمل بغرفة الباحة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-واس

أقامت غرفة الباحة بمقرها أمس، ورشة عمل بعنوان “التسويق بصناعة المحتوى”، بحضور عدد من رواد ورائدات الأعمال، وممثلي المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة.

وتناولت الورشة محاور (المفهوم الحديث للتسويق عبر المحتوى، ودور المحتوى في بناء الهوية الرقمية للمشروعات، وإستراتيجيات صناعة محتوى فعّال وجاذب للجمهور، وأدوات الذكاء الاصطناعي المساعدة في إنتاج المحتوى، وقياس أثر المحتوى على تحقيق أهداف التسويق والتحول الرقمي).

وتأتي الورشة ضمن جهود الغرفة ومبادراتها لتمكين الكفاءات، وتطوير قدرات رواد الأعمال والمختصين في مجال التسويق الرقمي، والتعريف بأهمية صناعة المحتوى أحد المحركات الرئيسة في نجاح الحملات التسويقية وتحقيق النمو للمشاريع الريادية.

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