الذهب يلامس أعلى مستوى في أسبوعين عند 3339.99 دولارًا للأوقية في المعاملات الفورية، وتراجع العقود الآجلة الأمريكية بنسبة 0.8% إلى 3339.80 دولارًا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

اقترب الذهب من أعلى مستوى له في أسبوعين اليوم، مدعومًا بضعف الدولار، مع ترقب المستثمرين المزيد من البيانات الاقتصادية الأمريكية سعيًا لمزيد من الوضوح بشأن مسار أسعار الفائدة.

وسجلت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند (3339.99) دولارًا للأوقية (الأونصة), وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب (0.8) بالمئة إلى (3339.80) دولارًا.

وفي المعادن الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية (0.1) بالمئة إلى (33.38) دولارًا للأوقية، واستقر البلاتين عند (1084.28) دولارًا، وانخفض البلاديوم (0.3) بالمئة إلى (984.25) دولارًا.

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