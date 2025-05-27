شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 27 مايو 2025 في الكويت.. عيار 18 بـ 24.425 دينار والان مع تفاصيل الخبر

سجلت أسعار الذهب اليوم فى الكويت انخفاضا طفيفا، حيث سجل عيار 24 سعر 32.575 دينار، مقارنة بـ32.850سعر امس، ويترقب المستثمرون في الكويت توجهات أسعار الذهب اليوم، في ظل تأثير التغيرات الاقتصادية العالمية على حركة الأسواق المحلية، متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية.

سعر الذهب اليوم فى الكويت:

-عيار 24 سجل 32.575 دينار

-عيار 22 سجل 29.850 دينار

-عيار 21 سجل 28.500 دينار

-عيار 18 سجل 24.425 دينار

-عيار 14 سجل 19.000 دينار

-عيار 12 سجل 16.275 دينار

-الاونصة 1013.050 دينار

-الجنيه الذهب 228.000 دينار

-الأونصة بالدولار 3307.91 دولار

وانخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، مع تعافي الدولار الأمريكي بعض الشيء من خسائره السابقة، و لا تزال المخاوف بشأن الوضع المالي للولايات المتحدة قائمة، إلى جانب ترقب المستثمرين لبيانات اقتصادية مهمة، مما يدفعهم للتريث في اتخاذ قراراتهم بشأن اتجاه أسعار الفائدة.