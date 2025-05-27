شكرا لقرائتكم خبر عن طرح محال تجارية ووحدات إدارية وورش للبيع بمدينة الصالحية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة، طرح 3 محال تجارية بمساحات تتراوح بين (27م2 : 36م2)، و6 وحدات إدارية ومهنية بمساحات تتراوح من (30م2 : 88م2)، و6 ورش بمساحات تتراوح من (٢٠م٢ : ٢٠٠م٢) بمختلف المناطق بالمدينة، للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الثلاثاء 15/7/2025، بجانب إتاحة كراسات الشروط والمواصفات بمقر جهاز المدينة لمن يرغب في دخول المزاد.

وفي السياق ذاته، أعلن المهندس شريف عبدالبديع، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، بيع كافيتريا بموقف سيارات بالحي السابع، وذلك بجلسة مزاد علنى بحضور ممثلي مجلس الدولة وهيئة المجتمعات العمرانية، وقسم شرطة التعمير.

وأوضح المهندس شريف عبد البديع، أن المزاد شهد إقبالاً من المواطنين وأن الإقبال جاء نتيجة عمل وجهد مستمرين مما يؤكد أن مدينة سوهاج الجديدة مدينة واعدة لجذب الاستثمارات فى صعيد مصر.