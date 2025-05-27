شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: تنفيذ حملات إزالة لتعديات ومخالفات بناء بالساحل الشمالى الغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار تنفيذ توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالحفاظ على المظهر الحضاري والنظام العام ومنع كافة مظاهر العشوائية بالمدن الجديدة، قال المهندس وليد عبدالقادر، رئيس جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، إنه تم تنفيذ قرار إزالة لمخالفة بناء بقرية سياحية بمعاونة إدارة الأمن بالجهاز وشرطة التعمير.

وأضاف المهندس نادر السيد، رئيس جهاز تنمية القطاع الثانى للساحل الشمالي الغربي، أنه تم تنفيذ 7 قرارات إزالة لمخالفات بناء وتعديات بمنطقة زاوية العوامة، وكذا قرار إزالة لمبنى بدروم بمساحة 750 مترا بمنطقة سيدى عبدالرحمن بنطاق الجهاز، وذلك بالتنسيق مع شرطة التعمير.

وأكد رئيسا الجهازين استمرار المتابعة والرصد وتنفيذ قرارات الإزالة أولا بأول، وذلك في إطار الحفاظ على المظهر الحضاري والنظام العام ومنع الظواهر العشوائية بالمدن الجديدة.