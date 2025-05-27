شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع سعر الذهب اليوم فى مستهل التداول 30 جنيها.. وعيار 21 بـ4635 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الذهب في السوق المصري حالة من التراجع مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، بحوالي 30 جنيها وذلك بعد تقلبات ملحوظة شهدها السوق العالمي للذهب لتهبط الأونصة عند 3309 دولارات مقابل افتتاح عند 3340 دولاراً.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

- عيار 24: 5297 جنيهًا

- عيار 21: 4635 جنيهًا

- عيار 18: 3972 جنيهًا

- الجنيه الذهب: 37080 جنيهًا

الذهب يتذبذب محليًا ويحقق أعلى طلب عالمي منذ 50 عامًا

ويواصل الذهب تذبذبه داخل السوق المصري، في ظل ارتباطه الوثيق بالسعر العالمي وتحركات العملة الأمريكية، وسط توجه متزايد نحو المعدن النفيس كأداة للتحوط من تقلبات الاقتصاد.

وعالميًا، ارتفع الطلب على الذهب لأعلى مستوى له منذ 50 عامًا، حيث يُنفق ما يعادل 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي على المعدن النفيس، مدفوعًا بمخاوف من التضخم المستمر، والتوترات السياسية، والضغوط الاقتصادية، خاصة في الولايات المتحدة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع مشروع قانون الضرائب الجديد الذي طرحه دونالد ترامب، والذي يُتوقع أن يضيف نحو 4 تريليونات دولار للدين العام الأميركي خلال عقد من الزمن، ما أثار اضطرابًا في أسواق السندات ورفع عوائد سندات الخزانة لأجل 30 عامًا إلى 5.15%، وهي أعلى مستوياتها منذ عام 2007.