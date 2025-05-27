شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة يلتقي جمعية المستثمرين لتعزيز دعم الصناعة والمستثمرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى المهندس أشرف فتحى محمود، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، الدكتور أسامة حفيلة، رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين بمقر جمعية المستثمرين بدمياط الجديدة، لتعزيز سبل دعم الصناعة والمستثمرين، بحضور عدد من الأعضاء والمستثمرين، وذلك فى إطار توجيهات المهندس شريف الشربينى، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدعم الصناعة والمستثمرين وفقا لتوجهات الدولة.

وفى بداية اللقاء، رحب الدكتور أسامة حفيلة، بالمهندس أشرف فتحى، مشيداً بالعلاقات الوطيدة بين جمعية المستثمرين وجهاز المدينة، والدور الوطني لدعم الصناعة والاستثمار، واستعرض نبذة عن المنطقة الصناعية وامتدادها والتى تبلغ مساحتها ٦٠٨ أفدنة وعدد المشروعات المنفذة ٧٢٠ مشروعا ومشروعات صغيرة وورش بإجمالى ١١٢ مشروعا، تستهدف فرص عمل حوالى ٣٨ ألف فرصة بإجمالي استثمارات ٧٠ مليار جنيه.

من جانبه، أكد المهندس أشرف فتحى محمود، أن هذا اللقاء يأتي ضمن جهود جهاز المدينة لدعم مستثمري ومصنعي مدينة دمياط الجديدة، واستمع إلى مقترحات ومطالب المستثمرين والعوائق التي تواجههم، والتى تمثلت فى استكمال أعمال رفع الكفاءة بالمنطقة الصناعية وسرعة الانتهاء من أعمال إحلال شبكة التليفونات، وتم الاتفاق على تفعيل دور المشاركة المجتمعية باعتبار جهاز المدينة وجمعية المستثمرين من أهم صانعي التنمية بالمدينة.

وفي سياق متصل، تفقد المهندس أشرف فتحى محمود، ومسئولو الجهاز الحالة العامة بنطاق الأحياء الثانى والثالث والخامس.

وأكد رئيس الجهاز، الاهتمام بأعمال الزراعة وتكثيف المزروعات والأشجار ورفع المخلفات ونظافة المسطحات الخضراء والتصدى بكل حزم لأى تعديات على المناطق الخضراء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات والتعديات ودحرها فى مهدها للحفاظ على المتنزهات و النسق الحضاري، مع استمرار حملات النظافة اليومية ورفع المخلفات وازالة التعديات والإشغالات بالطرق والمحاور وأمام المحال التجارية للحفاظ على البيئة وتوفير جودة الحياة للمواطنين.