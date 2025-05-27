شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاستثمار: لدينا علاقات اقتصادية قوية مع السويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إن مصر تتمتع بعلاقات ثنائية قوية مع السويد على المستوى السياسي والاقتصادي، ونعمل على تفعيل الكثير من أوجه التعاون في مختلف المجالات والقطاعات الاقتصادية.

وجاء ذلك خلال كلمته بمنتدى الأعمال المصرى السويدى المنعقد بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وأضاف بتأكيده على أن الحكومة المصرية تعمل بجدية في تأهيل البنية التحتية حيث استثمرت الكثير في سبيل هذا، وأضحى لدى مصر بنية تحتية قوية تستطيع أن تجعلها مركزًا استراتيجيًا هامًا للتجارة والاستثمار.

وأكد الخطيب كذلك على أن الحكومة عملت على جعل الاقتصاد المصري أكثر تنافسية، وكل الأرقام تشير إلى أن السياسة النقدية تسير في الاتجاه الإيجابي بصورة قوية، ونجحت الدولة في العمل على خفض التضخم بصورة كبيرة مقارنة بالعامين الماضيين:

وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى الإرث الكبير في المبالغة بفرض الضرائب خلال العقود الماضية، وقال تم اتخاذ 40 إجراء للعمل على فتح فصلا جديدا للعلاقة بين الضرائب والشركات.

ويأتى المنتدى على هامش زيارة وفد رفيع المستوى من مملكة السويد برئاسة الوزير بنيامين دوسا -وزير التعاون الإنمائي الدولي والتجارة الي جمهورية مصر العربية، حيث يقام بحضور ممثلو الحكومة السويدية ووفد رفيع المستوى من الشركات السويدية العاملين بقطاعات (النقل، الطاقة، الصحة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات) وبمشاركة عدد من المستثمرين من الجانب المصري.

‏‎ويهدف المنتدى لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين فضلاً عن التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات محل الاهتمام من الجانبين.



