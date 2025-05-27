شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث باسم الكهرباء لـ"المواطنين": اطمنوا مافيش تخفيف أحمال خلال الصيف والان مع تفاصيل الخبر

أكد منصور عبد الغنى المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، أن الحمل الأقصى على الشبكة القومية للكهرباء خلال الأيام القليلة الماضية وصل إلى 35 ألف ميجا وات في وقت الذروة، موكداً أن الوزارة نجحت في تأمين احتياجات المواطنين و لم تتعرض الشبكة لأى انقطاعات خلال أيام الموجة الحارة.

وأضاف عبد الغنى في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة بقيادة الدكتور محمود عصمت تعمل على مدار الساعة لتلبية احتياجات المواطنين لكافة القطاعات سواء المنزلى أو الصناعى أو التجارى ، لافتاً إلى أن الحديث عن اللجوء لتخفيف الأحمال خلال الصيف الحالي غير وارد تماما قائلا " لن يكون هناك تخفيف أحمال في صيف 2025".

وأشار عبد الغنى الى أن الوزارة تتلقى شكاوى المواطنين على مدار الساعة على الخط الساخن 121 للتدخل السريع في انهاء أي مشكلة يتعرض لها المواطن ، مشيرا إلى أن الوزارة حريصة على تقديم خدمة بأعلى معايير الجودة لكافة المشتركين.