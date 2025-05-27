شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منتدى الأعمال المصرى السويدى بهيئة الاستثمار بحضور المشاط والخطيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق قبل قليل منتدى الأعمال المصرى السويدى بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الحرة، وحسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

‏‎ويأتى المنتدى على هامش زيارة وفد رفيع المستوى من مملكة السويد برئاسة الوزير بنيامين دوسا -وزير التعاون الإنمائي الدولي والتجارة الي جمهورية مصر العربية. ويقام المنتدى بحضور الوزير بنيامين دوسا -وزير التعاون الإنمائي الدولي والتجارة وممثلو الحكومة السويدية ووفد رفيع المستوى من الشركات السويدية العاملين بقطاعات (النقل، الطاقة، الصحة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات) وبمشاركة عدد من المستثمرين من الجانب المصري.

‏‎ويهدف المنتدى لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين فضلاً عن التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات محل الاهتمام من الجانبين.